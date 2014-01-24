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۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۲۶

هفته چهاردهم لیگ کویت؛

پیروزی پرگل تیم نکونام برابر الشباب

پیروزی پرگل تیم نکونام برابر الشباب

تیم فوتبال الکویت در روز سوم از هفته چهاردهم لیگ کویت برابر تیم الشباب به پیروزی پرگلی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ کشور کویت موسوم به (VIVA Kuwait League) عصر امروز جمعه با برگزاری دو بازی پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال الکویت برابر الشباب به پیروزی 3 بر صفر دست یافت.

در این مسابقه فهد العنزی (7)، عصام جمعه (29) و شادی الهمامی (62) برای الکویت در این بازی گل زدند تا این تیم با 37 امتیاز، جایگاهش در صدرجدول رده‌بندی این مسابقات را تحکیم بخشد.

در دیگر بازی برگزار شده، دو تیم النصر و التضامن به تساوی بدون گل دست یافتند. 

هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ کویت امروز و فردا با برگزاری سه مسابقه به پایان می‌رسد.

 

 
کد مطلب 2220570

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