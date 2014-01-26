کنگره شهدا در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سالار آبنوش در این باره اظهارداشت: کنگره شهدای استان قزوین از ابعاد مختلفی آثار شهدا مانند خاطرات و عکس را جمعآوری میکند تا برای بهرهبرداری در اختیار نسل جدید قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه در تحقق بهتر این مهم هر فردی که آثاری از سیره زندگی شهداء دارد میتواند به این کنگره ارسال کند، بیان کرد: همچنین هر رزمندهای که به صورت حجمی و نوشتاری اثری از شهدای هشت سال دفاع مقدس مانند خاطره و وصیتنامه دارد میتواند به کنگره یاد شده منتقل کند.
دبیر شورای سیاستگذاری ستاد کنگره شهدای استان، با بیان اینکه جمعآوری آثار شهدای 8 سال دفاع مقدس گنجینه ارزشمندی است، بیان کرد: با کمک خداوند متعال و همکاری مردم میتوان این مهم را به خوبی انجام داد.
وی بیان کرد: تا زمان برگزاری این کنگره باید کتابهای مختلف و فیلمنامههای کوتاه و بلند پیرامون سیره زندگی شهداء تهیه شود تا ابعاد مختلف رفتاری، اخلاقی و شیوه زندگی این شهداء برای قشرهای مختلف مردم به نمایش گذاشته شود.
این مسئول بیان کرد: تحقق این مهم میتواند راهنما و هدایتگر خوبی برای حرکت جامعه در مسیر درست باشد و مسئولانی که در هر عرصهای فعالیت میکنند باید سیره زندگی آنان را در حوزه مدیریتی خود به کار گیرند تا بتوانند مطلوبتر به مردم خدمات ارائه دهند.
وی بیان کرد: برپایی این کنگره از نهاد کشوری به قزوین ابلاغ شده و قرار است در نیمه دوم سال 93 برگزار شود.
اهتمام برای تولید آثار هنری از زندگی شهداء
مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین گفت: همه نهادها برای تولید آثار هنری از زندگی شهداء اهتمام داشته باشند.
حجت الاسلام علی معبودی با اشاره به ضرورت خلق اثرهای هنری شهدا و ترویج فرهنگ شهادت اظهارداشت: در برخی کشورها برای یک سرباز گمنام شجاع و فداکار چندین فیلم ساخته میشود در صورتی که این سرباز وجود خارجی ندارد و بر اساس تخیل هنرمند خلق شده است.
وی افزود: این در حالی است که شهدای هشت سال دفاع مقدس ما اسوه ایثارگری و فداکاری هستند و با مطالعه سیره زندگی آنان میتوان جذابترین فیلمهای دفاع مقدس را تولید کرد.
مسئول نمایندگی ولیفقیه سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین با بیان اینکه هر سال تعداد قابل توجهی از مادران و پدران شهدا که سینه آنان پر از خاطرات و اسرار آموزنده و نهفته برای نسل آینده است، از دنیا میروند، ابراز داشت: باید به خوبی از این ظرفیتها استفاده کنیم.
وی به سیره زندگی آزاده ابوترابیفرد اشاره کرد و گفت: ایشان دنیایی را متوجه عظمت شیعه کرد و در جنگ تحمیلی با استقامت و شجاعت نقش بسزایی در پیروزی 8 سال دفاع مقدس ایفا کرد ولی متاسفانه تاکنون فیلمی پیرامون ایشان تولید نشده است.
این مسئول با اشاره به اینکه شهدا و سیره زندگی آنان بزرگترین سرمایه ماندگار مادی و معنوی کشور است، بیان کرد: برای رسیدن به استحکام درونی کشور باید روحیه جهادی را در خود تقویت کنیم و این سرمایهها را به خوبی بشناسیم.
مسئول نمایندگی ولیفقیه سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین یادآورشد: دستگاههای متولی فرهنگی و آموزشی باید در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گامهای جدی بردارند تا نسل جدید با فرهنگ یاد شده بیشتر آشنا شوند.
وی ادامه داد: این دستگاهها باید رفتار و اخلاق شهدا مانند تقوا، ایثار و مقاومت را به عنوان نماد موفقیت به نسل جدید معرفی کنند تا آنان بیشتر در سیره زندگی این شهدا حرکت کنند.
معرفی فرهنگ شهادت به نسل جدید
معبودی با بیان اینکه شهدا نمرده و زنده هستند و در نزد خداوند متعال روزی میخورند، ابراز داشت: آنان بر اعمال و کردار ما شاهد و ناظر هستند و این مطلب به صورت روشن در قرآن کریم آمده است.
مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین بیان کرد: طبق آیات قرآن کریم، شهید با شهادتش چیزی را از دست نمیدهد بلکه چیزهایی را به دست میآورد و با نثار خون خود حیات واقعی به زندگی در جامعه میبخشد.
این مسئول با اشاره به اینکه امروز سنگرهای کلیدی در پیشرفت و قلههای عظمت را در کشور فتح میکنیم، عنوان کرد: همه این موفقیتها در گرو مجاهدت شهدای 8 سال دفاع مقدس است به همین دلیل باید فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جدید انتقال داد تا این موفقیتها در ملت ما دنبالهدار باشد.
وی با بیان اینکه شهدا به ما احتیاجی ندارند، خاطرنشان کرد: ما برای رسیدن به موفقیت و سعادتمند شدن در دنیا و آخرت به آنان نیاز داریم و باید با الگوبرداری از سیره زندگی این شهدا همانند آنان در نزد خداوند متعال به پاداش برسیم.
مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین با اشاره به اینکه امروز هر چه داریم از شهدای 8 سال دفاع مقدس است، بیان کرد: اگر مردم جامعه در مکان امنی زندگی میکنند و جوانان و افراد جویای علم با آرامش ادامه تحصیل میدهند همه اینها در سایه وجود شهدا است.
این مسئول ادامه داد: چراکه این شهدا با گذشتن از جان خود در جنگ تحمیلی توانستند کشوری را برای احیای دین اسلام برپا کنند که تک تک افراد آن در سایه امنیت این کشور برای رسیدن به موفقیت تلاش کنند.
وی با اشاره به اینکه غربیها وقتی عنوان میکنند اگر ایران در ژنو 2 شرکت نکند موفقیت در این نشست به دست نمیآید، یادآور شد: تحقق این مهم نیز به برکت خون شهداست.
مسئول نمایندگی ولیفقیه سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین اظهار داشت: ما باید فضای شهدا و جهاد را به نسل جوان منتقل کنیم تا همچنان در اوج قله موفقیت باشیم و هر روز نسبت به گذشته بیشتر در این مسیر حرکت کنیم.
قزوین- خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین، با بیان اینکه کنگره شهدای قزوین در نیمه دوم سال ۹۳ برگزار میشود، گفت: بخش قابل توجهی از مقدمات برگزاری این کنگره در این استان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سالار آبنوش در این باره اظهارداشت: کنگره شهدای استان قزوین از ابعاد مختلفی آثار شهدا مانند خاطرات و عکس را جمعآوری میکند تا برای بهرهبرداری در اختیار نسل جدید قرار دهد.
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