نظارت بر راستي آزمايي آمار سطوح زیر کشت گندم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی صبح یکشنبه در جلسه ویژه بررسی وضعیت کشت پائیزه با محوریت گندم در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بر دقت نظر و نظارت بر راستی آزمایی سطوح زیر کشت گندم و صحت آمار خروجی در این حوزه تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت گندم برای کشور گفت: موضوع گندم و مسائل آن ازجمله سطوح کشت، عملکرد در واحد سطح، تولیدکل و تامین نهاده ها با جدیت از سوی وزارت متبوع پیگیری می شود و سازمان های جهادکشاورزی در مقام پاسخگوئی به مطالبات وزارت و جامعه مصرف کننده ناگزیر از بررسی و نظارت دقیق بر سطوح کشت شده و ارائه آمار واقعی با کمترین درصد خطا است.

موسوی افزود: در سال زراعی جاری از تمامی وسایل و امکانات مساحی و برآورد دقیق سطوح زیر کشت گندم در استان استفاده خواهد شد و همکاری کشاورزان نیز در این خصوص بسیار مهم و اثرگذار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به نقش نهاده های در تولید گفت: لازم است با بازدید های مستمر و نظارت کارشناسی و توصیه های لازم به کشاورزان کار تغذیه تکمیلی و استفاده از کود سرک در زمان لازم انجام تا مزارع دچار افت تولید نشوند.

موسوی تاکید کرد: بذر مرغوب و اصلاح شده و تامین آن در استان سمنان یکی از اولویت های این حوزه است که باید تدابیر لازم بر مزارع تکثیر بذر گندم برای مصرف سال بعد اعمال شود.

در این جلسه، مدیران جهادکشاورزی شهرستان ها گزارشی از وضعیت کشت پاییزه سال جاری، توزیع نهاده ها، به کارگیری کارشناسان ناظر گندم، اندیشیدن تمهیدات لازم برای مبارزه علف های هرز و .. ارائه کردند.

در سال زراعی جاری در بیش از 39 هزار هکتار از اراضی آبی و دیم استان بذر گندم کشت شده است.