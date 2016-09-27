به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، اسماعیل اسفندیاری پور اظهارداشت: مصوبه کمیته فنی گندم شامل؛ توصیههای فنی و شعار «رعایت تاریخ مناسب کاشت، مصرف مقدار بذر توصیه شده و مصرف مناسب کود و تغذیه گیاه» برای اجرا به سازمانهای جهاد کشاورزی استانها در سراسر کشور ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: در این ابلاغیه بر لزوم رعایت تغذیه بهینه، مدیریت مصرف آب و بارش، تهیه مطلوب بستر کشت، انتخاب بذر مناسب، کشت دقیق، حفاظت از محصول با کنترل علفهای هرز، آفات و بیماریها، برداشت و کنترل ریزش و ضایعات و همچنین تعیین قیمت فروش تاکید شده است.
این مقام مسئول افزود: این موارد در تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و وزن دانه موثر بوده و از عوامل افزایش و پایداری تولید گندم است.
مجری طرح گندم تاکید کرد: جهاد کشاورزی شهرستانها، مراکز خدمات، کارشناسان، مروجین بلوک و پهنهها مکلف هستند بر اجرای این توصیههای فنی نظارت کنند.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: در این ابلاغیه، از کشاورزان پیشرو و رسانههای عمومی برای اشاعه، انتقال و عمومی سازی این توصیهها در محیط کشاورزی درخواست همکاری شده است.
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