ناتوانی در تشکیل کابینه جدید/تظاهرات برای ابقای وزیر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، مهدی جمعه مامور به تشکیل دولت تونس شب گذشته اعلام کرد که به دلیل عدم توافق گروه های سیاسی این کشور درباره دولت وی نتوانست کابینه جدید را معرفی کند.

وی خاطرنشان کرد: در پی تشکیل ندادن کابینه در موعد مقرر احتمالا بار دیگر مامور به تشکیل کابینه خواهم شد یا چه بسا شخص دیگری این ماموریت را برعهده خواهد گرفت.

اختلاف اصلی گروه های سیاسی تونس درباره تصدی وزارت کشور بوده است. در همین حال المیادین گزارش داد که مردم شهر القصرین تونس با برپایی تظاهراتی خواستار ابقای "لطفی بن جدو" در سمت وزیر کشور شدند.

از سوی دیگر مجلس ملی موسسان تونس در پی ناکامی مهدی جمعه در تشکیل کابینه جدید این کشور، جلسات خود را به حال تعلیق درآورد.

مهدی جمعه در پی اعتراض مردم مصر که طی ماه های گذشته خواستار انحلال دولت بودند از سوی منصف المرزوقی رئیس جمهوری تونس مامور به تشکیل کابینه جدید این کشور شده بود.