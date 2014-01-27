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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۴۶

سرهنگ اسدی به مهر خبرداد:

ضارب تیراندازی در قم دستگیر شد

ضارب تیراندازی در قم دستگیر شد

قم - خبرگزاری مهر:‌ جانشین فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری ضارب تیراندازی در قم خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حادثه تیراندازی صبح امروز در قم به علت نزاع شخصی رخ داده و ضارب این حادثه دستگیر شده است.

وی ادامه داد: شواهد حاکی از این است که دو نفر به قصد نزاع با نفر سوم با یکدیگر درگیر شده‌اند که این امر در نهایت منجر به شلیک گلوله شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: بر اثر شلیک گلوله دو نفر از افرادی که در نزاع حضور داشتند یکی از ناحیه کتف و دیگری از ناحیه دست مورد اصابت گلوله قرار گرفت که حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است.

یادآور می‌شود: حوالی ساعت 11 و 10 دقیقه امروز وقوع یک نزاع در پل بازار که در نزدیکی حرم حضرت معصومه(س) قرار دارد، منجر به تیراندازی شد.

مجروح حادثه که از ناحیه کتف مورد اصابت گلوله قرار گرفت توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.

همچنین بر اساس اعلام علوم پزشکی قم نفر مجروح دوم این حادثه که از ناحیه دست مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، خود به مرکز درمانی مراجعه کرده است.

یکی از شاهدان عینی این حادثه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دو فرد که یکی از آنان به سلاح کمری مسلح بود به سمت یکی از مغازه داران پل بازار قم شلیک کرد که موجب زخمی شدن وی شد.

کد مطلب 2222732

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    نظرات

    • الیاس ۰۰:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
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      لطفا به داد ما برسین . در شهر مقدس قم بی امنی شروع شده ...

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