بیانیه گروه تروریستی داعش درباره حمله به حرم مطهر شاهچراغ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله تروریستی روز چهارشنبه در زیارتگاه شاهچراغ شیراز را برعهده گرفت.

این گروه تروریستی در بیانیه‌ای از طریق کانال‌های تلگرامی خود اعلام کرد که یک عضو این گروه به سمت نمازگزاران در حرم شاه چراغ شهر شیراز تیراندازی کرده است.

پیشتر نیز، «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد حمله تروریستی عصر چهارشنبه در حرم مطهر شاهچراغ (ع) را محکوم کرد.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در این باره اعلام کرد: حمله به یک مکان مذهبی در ایران در واقع مستحق محکومیت است و ما همه اقدامات تروریستی را محکوم می‌کنیم.

سردار رهام بخش حبیبی فرمانده انتظامی فارس در جمع خبرنگاران گفت: در زمان اذان مغرب یک نفر از درب ورودی باب الرضا (ع) وارد حرم شاهچراغ (ع) شد و از جلوی در به سمت خادمان تیراندازی کرد.

وی با اشاره به اینکه پس از این شلیک تروریست مذکور به سمت به زائران نیز شلیک کرد، بیان کرد: نهایتاً در همان ورودی این تروریست زخمی و دستگیر می‌شود.

وی گفت که فرد بازداشت شده تحت مداوا و بازجویی قرار دارد.

از سوی دیگر، مصطفی بحرینی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه استان فارس و شهر شیراز طی این ایام اغتشاشات از امنیت مطلوبی برخوردار بود و آرامش حاکم بود، افزود: این موضوع خوشایند معاندان نبود و این حادثه دلخراش را ایجاد کردند.

وی گفت: در ساعت ۱۷:۴۵ دقیقه متأسفانه یکی از عوامل کوردل از باب الرضای حرم مطهر وارد می‌شود و با استفاده از اسلحه کلاشینکف مبادرت به تیراندازی به افرادمی‌کند و سپس هرکسی را در تیررس قرار داشته را مورد اصابت گلوله قرار می‌دهد.

وی گفت: تعداد شهدا ۱۵ نفر و مصدومان نیز ۱۹ نفر است.

دادستان شیراز گفت: بلافاصله بعد از وقوع حادثه بنده و رئیس کل دادگستری فارس و دو تن از بازپرس‌ها و معاون دادستان وارد حرم شدیم و اوضاع با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی تحت کنترل قرار گرفت.

بحرینی بیان کرد: در اخبار شاهد اطلاعات کذبی هستیم و در حال حاضر یک ضارب بیشتر وارد حرم نشده که مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.

وی گفت: در این حادثه تروریستی به جد موضوع را پیگیری می‌کنیم و هویت شهدا تا اوایل صبح به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی گفت: پیگیر عوامل پشت پرده نیز هستیم و با قاطعیت مورد پیگیری قرار خواهیم داد و درباره همدستان نیز یک سری اطلاعات اولیه نیز کسب کرده‌ایم.

دادستان گفت: اینکه مباشران و عوامل پشت پرده چه کسانی بودند را بعداً بررسی و اعلام خواهیم کرد.

وی گفت: ضارب حدود ۳۰ سال سن دارد و اطلاعات اولیه حاکی از این است که از یکی از کشورهای مجاور وارد کشور شده است.