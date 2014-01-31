شمقدری هم می تواند در این دولت فیلم بسازد/ «اعتدال» نام احتمالی جایزه ملی هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی درباره پیام حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان به جشنواره فیلم فجر و خطاب به سینماگران توضیح داد: مجموعه اتفاقاتی که این روزها می‌افتد و حضور پرشور اهالی سینما در جشنواره و حتی حضور مردم در طرح سینما سلام زمینه را برای کار و خلاقیت فراهم کرده و دولت و مدیران سینمایی به وظایفشان آگاه هستند.

وی ادامه داد: همه دلسوزان سینما می‌خواهند سینما رونق پیدا کند و پای خانواده‌ها به سینما باز شود و سینماگران هم باید سعی کنند کارهایی را بسازند که مورد علاقه خانواده‌ها باشد.

ایوبی درباره سی‌ و دومین جشنواره فیلم فجر گفت: امسال با کار خوبی که وزارت کشور کرد این امکان را داریم که سینماهای همه استان‌ها به صورت همزمان فیلم‌های جشنواره فجر را برای مردم به نمایش گذارند.

رئیس سازمان سینمایی در مورد جایزه ملی ریاست جمهوری به هنرمندان که در پیام رییس جمهوری به آن اشاره شده بود نیز عنوان کرد: طبق هماهنگی‌ هایی که وزارت ارشاد با نهاد ریاست جمهوری داشته است بنا بر این شد تا جایزه‌ای از سوی نهاد ریاست جمهوری برای سینما در نظر گرفته شود. ممکن است نام این جایزه را متناسب با عنوان دولت جایزه اعتدال بگذاریم . این جایزه می تواند به فیلمی تعلق گیرد که پیام رئیس‌جمهور یعنی مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری را به صورت جهانی نشان دهد.

ایوبی همچنین تاکید کرد که برای مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر از همه چهره های فعال سینما و مدیران پیشین دعوت به عمل آمده است و حتی وی شخصا به برخی افراد زنگ زده است.

این مدیر سینمایی دباره اینکه آیا همه افراد و حتی آنهایی که وی به تعبیری گفته است تیشه به ریشه سینما زدند و اشخاصی مانند جواد شمقدری می توانند در این دولت فیلم بسازند؟ عنوان کرد: بله حتما می تواند فیلم بسازد و از وی برای این مراسم هم دعوت شده بود.