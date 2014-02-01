رهبر انقلاب دید مثبتی به سینما دارند/ توضیح درباره شائبه حضور فیلمسازان حامی فتنه در فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه «هفت» ضمن تبریک آغاز سال نو سینمای ایران و جشن باشکوه انقلاب گفت: فضای حاکم بر جشنواره بسیار شاد و امیدبخش است و در کنار حضور پیشکسوتان جوانان علاقمند و آینده‌داری به چشم می‌آیند.

وی درباره جایزه ویژه رئیس جمهور توضیح داد: این جایزه امسال از سینما شروع می‌شود و سال‌های آینده در سایر حوزه‌ها نیز اهدا خواهد شد. موضوعات دقیق این جایزه ظرف یکی دو روز ‌آینده اعلام می‌شود اما مسلما درباره یکی از دو موضوع ترویج اعتدال و میانه‌روی یا طرح مبارزه با خشونت،‌ ترور و مقابله با افراطی‌گری.

ایوبی درباره روز سینما عنوان کرد: اتفاق بسیار خوبی بود که همه خانواده‌ها به سالن‌ها آمدند و صف‌های طولانی نشان داد که مردم هنوز هم سینما را دوست دارند. سلام سینما در آستانه فجر اتفاق خوبی برای تقدیر است سینما‌‌داران نیز که هزار زحمت چراغ سینما‌ها را روشن نگه داشته‌اند و بدانند که مدیریت‌های به روز به فعالیت فعلی سینما کمک می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: یکی از محورهای وزارت علی جنتی عدالت فرهنگی که همه مردم از کالاهای فرهنگی به یکسان بهره ببرند و اقشاری که به هر دلیلی نمی‌توانند به سینما بروند سالی یک یا دوبار این لذت را تجربه کنند.

ایوبی درباره فضای کلی سینما در حال حاضر توضیح داد: خوشبختانه بسیاری از حاشیه‌ها روبه اتمام است و کسانی که تصور می‌کردنند با جابجایی مدیریت‌ها جایگاه آنها به خطر خواهد افتاد دیدند که ما پذیرای همه هستیم و جای کسی تنگ نمی‌شود.

وی درباره بودجه سازمان سینمایی گفت: با افزایش حداقلی حدود 8 درصد بودجه‌ای مشابه سال پیش داریم که حتی اگر دو برابر هم می‌شد معلوم نبود دردی را دوا کند این بودجه باید از حمایت سازمان‌های دیگر تامین شود همینطور که امسال وزارت کشور با تزریق سه میلیارد تومان به برگزاری جشنواره فجر در 32 استان کشور کمک کرد.

وی در پاسخ به مجری برنامه مبنی بر دیدن فیلم‌های جشنواره گفت: تعداد محدودی از فیلم‌ها را دیدم اما همه فیلمنامه‌هایی که تولید سال آینده سینما است را خوانده‌ام . شاید اکثر فیلم‌های امسال فضاهای کمی غمگین و متفاوتی داشته باشد، که نتیجه بازتاب فضای جامعه است و ما به جای متهم کردن سینما‌گران باید کاری کنیم که فضای جامعه خوب شود و روحیه فیلم‌سازان عوض شود.

ایوبی درباره نگاه استراتژیک به سینما و مسئله توجه فاکتور امید عنوان کرد: همین که اراده سیاسی در کل کشور تحقق پیدا کرده و توجه به صنعت سینما و قدرت سینما به وجود آمده مثبت است.

از سوی دیگر بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری علاقمند شده و در کنار تلاش‌های ما اوضاع روبه بهبود است.

وی همچنین درباره نگرانی کمیسیون فرهنگی مجلس از حضور فیلمسازان حامی فتنه 88 در جشنواره امسال گفت: رابطه ما با این کمیسیون بسیار بسیار خوب است اما متاسفانه ما به دلیل دلگیری‌های سال‌های گذشته بخشی از جامعه دین‌داران را به سینما بد‌بین کردیم. اما بعد از مذاکرات با آنها متوجه شدند که جای نگرانی نیست و سینمای ایران اصیل و نجیب و شریف به راه خود ادامه می‌دهد.

وی افزود: دید مقام معظم رهبری به سینما بسیار مثبت است و نظام جمهوری اسلامی ایران آنقدر با ثبات است که با نقد تلخی از یک یا دو فیلم خدشه‌دار نشود.

ایوبی درباره اختلافات سازمان سینمایی با حوزه هنری گفت: ما با آقایان خاموشی و مومنی جلسات متعددی داشتیم و فضای تفاهم و همدلی بین ما حاکم است. فضای سینما به اندازه کافی کم است و نباید آنرا با جبهه‌بندی و جناح‌بندی محدودتر کنیم.

رئیس سازمان سینمایی در پایان سخنانش درباره بخش بین‌الملل جشنواره فجر گفت: ما تا حد زیادی با حضور در جشنواره‌های جهانی موافقیم و صندلی خالی را رد می‌کنیم زیرا این راحتترین کار است. ما برنامه‌های زیادی برای اکران‌های بین‌المللی و بازار فیلم‌های مطرح داریم که در کنار مجموعه‌های تفاهمات ما با ترکیه،‌پاکستان،‌ ایتالیا و سایر کشورها در آینده به اطلاع همگان خواهد رسید.