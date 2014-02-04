قاسم صنعوی هم از سربازرس مگره ترجمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم صنعوی یکی از مترجمان شناختهشده کشور است که به تازگی دو رمان پلیسی با محوریت شخصیت داستانی مشهور سربازرس مگره را ترجمه و راهی بازار نشر کرده است.
در سالهای اخیر نشر مروارید چند کتاب داستانی از سیمنون درباره سربازرس مگره چاپ کرد و انتشارات جهان کتاب به طور متمرکز روی این موضوع کار کرد. جهان کتاب که داستانها و رمانهای پلیسی جهان را در قالب مجموعهای به نام نقاب به انتشار میرساند، آثار سیمنون با محوریت داستانهای مگره را با ترجمه عباس آگاهی چاپ کرده و میکند.
به تازگی قاسم صنعوی نیز به جمع مترجمان داستانهای مگره پیوسته و دو رمان را با حضور این شخصیت داستانی، ترجمه کرده است. «مگره خشمگین میشود» و «پیپ مگره» عنون دو رمانی هستند که به تازگی انتشارات گلآذین ترجمه آنها را در قالب یک کتاب به چاپ رسانده است. در «مگره خشمگین میشود» سربازرس در پی کشف پاسخ معمای یک مرگ مشکوک است و در «پیپ مگره» نیز پیپ معروف او مفقود میشود. پیپ کشیدن سربازرس مگره، یکی از مولفههای شخصیتی اوست و در این رمان که پیپ او گم میشود، سربازرس با جستجوی پیپاش به یک جسد میرسد و باید پاسخ یک معمای دیگر را پیدا کند.
