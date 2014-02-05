"سبد" پرماجرایی که نیازمند بازنگری است/حضور ناظرین در فروشگاههای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، از همان روز اولی که توزیع سبد کالا در کشور آغاز شد متاسفانه شیوه توزیع این سبد در میان مردم موجب تشکیل صفهای طولانی مقابل فروشگاههای عرضه سبد کالا شد، صفوفی که مردم برای قرار گرفتن در ابتدای آن از ساعات ابتدایی بامداد راهی محل فروشگاهها می شوند.

این در حالیست که کمبود تعداد فروشگاههای عرضه سبد کالا به ایجاد صف های طولانی دامن می زند تا بسیاری از مردم برای دریافت سبد کالای خود ساعت ها در صف منتظر بمانند.

همچنین کمبود برخی اقلام سبد کالا در برخی شهرستانهای استان موجب انتقادات مردم شده است که البته مسئولان امر تاکنون تلاش کرده اند که این مشکلات را رفع کنند.

برخی خانواده ها هم وجود دارند که سردرگمی ها و ابهاماتی در زمینه تعلق گرفتن سبد کالا دارند که به نظر می رسد باید شفاف سازی بیشتری در مورد خانوارهای مشمول این سبد صورت گیرد.

از سوی دیگر حذف بخش عمده ای کارگران از فهرست مشمولان واجد شرایط دریافت سبد کالا نارضایتی جدی به دنبال داشته است که باید برای این موضوع نیز تدابیری اندیشیده شده و وعده ها در این زمینه عملی شود.

حجت الله بیرانوند رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان توزیع سبد کالا در لرستان می گوید: تا کنون 30 هزار نفر از سرپرستان خانوار در لرستان برای دریافت سبد کالای خود به فروشگاههای سطح استان مراجعه کرده اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر همه واحدهای توزیع سبد کالا در استان لرستان فعال هستند ادامه داد: این واحدها و فروشگاهها در نقاط مختلف شهرهای استان برای جلوگیری از ازدحام جمعیت در یک نقطه خاص در نظر گرفته شده اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان همچنین از راه اندازی واحدهای سیار توزیع سبد کالا در لرستان خبر داد و گفت: در این راستا در حال هماهنگی با بانک ملت استان هستیم که سامانه سیار برای حضور واحدها و کامیونهای سیار برای توزیع سبد کالا در مناطق مختلف استان به خصوص مناطق حاشیه ای شهرها ایجاد کنیم.

بیرانوند با بیان اینکه کار توزیع سبد کالا در لرستان از ساعت 6 صبح تا 20 شب ادامه دارد عنوان کرد: همچنین برای اطلاع رسانی به مردم بنرهایی در سطح شهرهای استان برای اطلاع از محل فروشگاههای توزیع سبد کالا نصب شده است.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه تامین سه قلم از سبد کالای دولت در استان مشکل خاصی وجود ندارد ادامه داد: در این راستا کالاهایی مانند برنج، گوشت مرغ و پنیر در استان به میزان کافی ذخیره سازی شده و در اختیار مردم قرار می گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به سایر اقلام سبد کالا در استان عنوان کرد: تخم مرغ و روغن سبد کالا به صورت متمرکز از طریق اتحادیه سراسری میهن و کارخانجات تولید روغن نباتی کشورتامین می شود که در این زمینه به دلیل اینکه به تدریج وارد استان می شوند مشکلاتی وجود دارد.

بیرانوند همچنین با اشاره به تخلفات احتمالی که ممکن است در حین توزیع سبد کالا بین مردم ایجاد شود عنوان کرد: در این راستا با توجه به حضور مستمر ناظرین سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در سطح فروشگاهها توزیع سبد کالا تا کنون تخلف عمدی و قابل ملاحظه ای گزارش نشده است.

وی همچنین با اشاره به کیفیت سبدهای کالایی که در اختیار مردم قرار داده می شود نیز گفت: سه قلم گوشت مرغ، برنج و پنیری که در استان ذخیره سازی شده دارای کیفیت بالایی هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به نظارت دامپزشکی استان در زمینه گوشت مرغ توزیع شده بین مردم استان تصریح کرد: همچنین برنجهای 10 کیلویی سبد کالا که وارداتی هستند نیز از انبارهای استان در اختیار فروشگاهها قرار داده می شوند و مشکل خاصی ندارند.

به هر روی این روزها در تاکسی، صف نانوایی و هر جایی که محل گردهمایی مردم است شاهد حرف و سخن از سبد کالایی است که مشکلات زیادی در عرضه آن وجود دارد .

با این تفاسیر به نظر می رسد دست اندرکاران توزیع سبد کالا باید تجربه های به دست آمده از مرحله نخست توزیع این سبد را مد نظر داشته باشند تا در دور بعدی توزیع سبد کالا در کشور شاهد رخ دادن این گونه مشکلات نباشیم.

آسیب شناسی از نحوه اطلاع رسانی به مشمولان دریافت سبد کالا، نحوه توزیع و همچنین تامین اقلام مورد نیاز می تواند به متولیان امر برای کاهش این مشکلات در تجربیات بعدی کمک کند.