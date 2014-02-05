ابراهیم حاتمی‌کیا فیلمساز سینمای دفاع مقدس که عصر امروز چهارشنبه 16 بهمن در برج میلاد حاضر شده و به تماشای فیلم سینمایی «شیار 143» به کارگردانی نرگس آبیار نشسته بود در گفتگو با خبرنگار مهر دیدگاه خود درباره این فیلم دفاع مقدسی را اینگونه بیان کرد: فیلم «شیار 143» حرف تازه ای از جنس سینمای دفاع مقدس بیان می کند و خوشبختانه با ساختن فیلم هایی از این دست متوجه می شویم هنوز حرف های نگفته زیادی درباره دفاع مقدس داریم.

کارگردان فیلم «از کرخه تا راین» در ادامه متذکر شد: من امسال با فیلم «چ» در سی و دومین جشنواره فیلم فجر حضور داشتم که اتفاقا بازیگر نقش زن آن مریلا زارعی است اما من با افتخار این فیلم را به مریلا زارعی بازیگر نقش الفت و نرگس آبیار کارگردان فیلم «شیار 143» تقدیم می کنم.

وی افزود: این دو بانو با قدرت و تلاش بسیاری که به خرج دادند توانستند برشی زیبا از دفاع مقدس را به تصویر بکشند.

حاتمی کیا شخصیت حاج کاظم در فیلم «آژانس شیشه ای» را با کاراکتر الفت در فیلم «شیار 143» مقایسه کرد و گفت: الفت شخصیت اصلی فیلم «شیار 143» با نقش آفرینی مریلا زارعی مانند حاج کاظم فیلم آژانس شیشه ای هم در سینما و هم در ذهن مردم به خوبی به یادگار باقی خواهد ماند.

کارگردان فیلم سینمایی «چ» گفت: به اعتقاد من الفت با فیلم «شیار 143» در سینما متولد شد. در جامعه زنانی از جنس الفت بوده اند اما متاسفانه همکاران ما چشمشان را بر این زنان فداکار ایرانی بسته‌اند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در فیلم های ایرانی آنقدر که زنان خیابانی را می بینیم همسران و مادرانی از جنس الفت را نمی‌بینیم.

کارگردان فیلم سینمایی «به رنگ ارغوان» گفت: خوشبختانه نرگس آبیار کارگردان این فیلم سینمایی با نگاه زنانه ای که به داستان داشت توانست زنانی از این جنس را به سینمای ایران هدیه دهد.

حاتمی کیا در پایان صحبت های خود با اشاره به آخرین سکانس فیلم «شیار 143» و ملاقات الفت با پیکر فرزندش گفت: به اعتقاد من سکانس آخر فیلم زیباترین سکانس این فیلم سینمایی بود. در واقع بهترین تصویر از ملاقات مادر با فرزندش را به نمایش گذاشت. لحظه ای که الفت فرزند رشید خود را پس از سالها به آغوش می کشد از جمله تاثیرگذارترین لحظه های فیلم بود.