به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حاتمی کیا شامگاه چهارشنبه 16 بهمن پس از تماشای فیلم «شیار 143» به کارگردانی نرگس آبیار در نشست پرسش و پاسخ این فیلم هم حضور یافت و برای حال خوشی که پس از تماشای این فیلم احساس کرده بود،‌ فیلم «چ» را به «شیار 143» تقدیم کرد.



وی با تاکید بر اینکه این فیلم در تاریخ سینمای ایران ماندگار خواهد شد، ویژگی های «شیاره 143» را اینگونه برشمرد: حیا و سادگی جمع سازنده که در نشست پرسش و پاسخ فیلم به چشم آمد، در فیلم هم دیده می‌شود. با تقدیم «چ» به این فیلم دلم می‌خواست سهمی در آن داشته باشم.



این کارگردان دفاع مقدسی در پاسخ به این پرسش که آیا او می‌توانست سازنده «شیار 143» باشد؟ گفت:‌ این فیلم زنانه است و همین مساله زیباست. من قطعا نمی‌توانم این فیلم را بسازم. به اعتقاد من این فیلم امید می‌دهد و در اوج ناامیدی امیدبخش است و دقیقا همین نکته معجزه فیلم شیار 143 است. فیلمی که زبان و بیان مذهبی دارد و دروغ نمی‌گوید. شیار 143 یک فیلم شیعه و درباره انتظار است.



حاتمی‌کیا در پاسخ به پرسش دیگری درباره چالش‌هایی که این فیلم برای ورود به بخش مسابقه داشت، گفت: این مسئله باید بررسی شود و آن دوستان باید پاسخ دهند که چگونه این اتفاق می‌افتد. من جواب این سوال را از مسئول سینما و مسئول جشنواره فجر می‌خواهم. این چه ترکیبی است که این اتفاق می‌افتد؟ چه خوابی بر این دوستان رخ داده که نتوانستند این فیلم را در جشنواره فجر تحمل کنند تا کار به جایی برسد که لابی کنند تا شیار 143 به جشنواره فجر بیاید.



حاتمی کیا تاکید کرد: این مساله باید برای جشنواره‌های دیگر آسیب شناسی شود تا خدای نکرده فیلم‌هایی به این شکل مظلومانه کنار نروند چون این بچه‌ها تازه وارد شده‌اند و پشتوانه‌ای ندارند در حالی که طبق گفته تهیه کننده در نشست پرسش و پاسخ فیلم، آقای وزیر وقت در هنگام شروع پروژه می‌رود و عکس هم می‌گیرد اما چیزی نمی‌دهند پس چه چیز را باید حمایت می‌کردند که نکردند؟



کارگردان «از کرخه تا راین» ادامه داد: من واقعا نمی‌فهمم که این فیلم باید چطور می‌بود تا انتخاب شود. آن‌ها یا خواب بوده یا وقتی فیلم را می‌دیدند در احوالات دیگری بوده‌اند وگرنه بعید است که این فیلم از زیر دست آن‌ها رد شده باشد. اگر آن‌ها حق‌شان این بوده باشد که چنین انتخابی داشته باشد وای به حال این سینمایی که ما داریم و فضایی که احساس می‌کنیم. من قصد توهین به هیچ کدام از عزیزان را ندارم اما حق دارم در دفاع از فیلمی که درباره بچه‌های جنگ و مادران شهداست، بگویم که دوستان همکار، برای شما متاسفم.



حاتمی‌کیا تاکید کرد: فیلم شیار 143 نمونه‌ای از سینمایی است که به نظر ناامیدکننده است اما در واقع بسیار امیدوارکننده است. به همین دلیل باید از این فیلم حرف زده شود نه از فیلم‌هایی که رحمانی نیستند و زبان آنها احوال مخاطب را منکوب می‌کند و به تماشاچی یاس را منتقل می‌کند. من وقتی فیلم از کرخه تا راین را ساختم می‌گفتند دوران بزم و سازندگی است و نباید از این حرف‌ها زده شود اما مردم با عمق جان‌شان ارتباط برقرار کردند چون حرف خودشان بود.



حاتمی کیا با بیان اینکه قصد ندارد فیلم را تحلیل کند اما ایرادات خود را دارد و شاید اگر کارگردان فیلم بود، فلاش‌بک‌ها را در فیلم نمی‌گذاشت، درباره اهدای جایزه سیمرغ به شیار 143 گفت: این فیلم فراتر از سیمرغ‌های ماست و باید مرغ‌های دیگری را کنار آن چید تا این پرواز را نشان دهد.



این کارگردان در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی سینما از جامعه عقب است، گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر سینمای ما در یک سرازیری افتاد که رابطه‌اش با تماشاچی در حال قطع شدن است.



وی با اشاره به فیلم «شیار 143» و «هیس دخترها فریاد نمی‌زنند» گفت: وقتی در فیلمی حرفی زده می‌شود که با آمال و آرزوهای مردم هماهنگ می‌شود، آن‌ها هم ارتباط برقرار می‌کنند.



حاتمی کیا درباره زیاد شدن فضاهای کلیشه‌ای و سیاه در سینمای ایران اظهار کرد: این بلایی است که جشنواره‌های خارجی بر سر ما آورده است. این اتفاق سلیقه‌هایی است که از آن طرف می‌آید و نتیجه‌اش همین می‌شود که به بحران تماشاچی برخورد کرده‌ایم. انگار برای مردم خودمان فیلم نمی‌سازیم به همین دلیل باید پاسخگو باشیم که چرا متاسفانه سینما به این وضعیت کشیده شده است.



وی در پایان در پاسخ به اینکه آیا فکر می‌کند با دولت تدبیر و امید اتفاقی برای این سینما رخ می‌دهد؟ تاکید کرد که این مسئله اصلا ربطی به دولت ندارد. او همچنین گفت: در سینما دولت چه کاره است؟