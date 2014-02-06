نیاز شدید چالوس به دستگاه برفروب/ تمامی راههای شهرستان بازگشایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب صالحی شهردار چالوس شامگاه چهارشنبه در ستاد مدیریت بحران شهرستان از بروز یک فقره آتش سوزی در چالوس خبر داد و گفت: یک واحد تجاری آتش گرفت و به دلیل ترافیک سنگین پل، ماشین آتش نشانی نتوانست به موقع امدادرسانی کند و آتش نشانان با پای پیاده و با کپسول اطفای حریق اعزام شدند.

شهردار چالوس یادآور شد: در حال حاضر شش اکیپ آماده در شهر داریم و بخاطر برف و بحران موجود ترافیک شهر سنگین شده است و رسیدن به محل حادثه سخت تر شده است.

نیاز شدید به دستگاه باب کت

وی عنوان کرد: در حال حاضر نیاز شدید به یک دستگاه " باب کت" نیاز داریم که بتوانیم جلوی مدارس و ادارات را پاکسازی کنیم.

شهردار چالوس گفت: الویت اصلی برای برفروبی و بازگشایی مدارس هستند و برای اینکه میدان شهر برای راهپیمایی پاکسازی شود تا برای مراسم 22 بهمن مشکلی نداشته باشیم.

13 هزار خانوار چالوسی سبد کالایی دریافت می کنند

ازوج مسول صنعت و معدن چالوس نیز گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت، سد کالا به همه اقشار مردم تعلق می گیرد و در چالوس سه فروشگاه اقدام به عرضه کالا می کند.

وی عنوان کرد: 13 هزار و 500 در شهرستان سبد کالا دریافت می کنند و فروشگاه فرهنگان، رفاه و فروشگاه سازمان جنگل ها اقدام به عرضه این سبد کالایی می کنند.

محمدرضا کاوه رئیس اداره راه و شهرسازی چالوس نیز با بیان اینکه تمامی راههای شهرستان بازگشایی شده است، عنوان کرد: مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی اظهار داشت: از 20 دستگاه ماشین آلات این اداره و سه دستگاه از پیمانکاران کمک گرفتیم و هیچ دستگاه و ماشین آلات خارج از شهرستان دریافت نشده است.

خسارت بحران برف به بخش کشاورزی و گلخانه ها

فرماندار چالوس گفت: تعطیلی هیچ اداره ای معنا ندارد و ادارات باید خدمات رسانی داشته باشند.

سید قدیر رضایی با بیان اینکه در بحران برف به باغات و گلخانه ها، صدمات زیادی وارد شده است، گفت: آمار خسارات به این بخش بسیار زیاد است.

وی از رئیس راه و شهرسازی خواست تا در روستاها نفوذ پیدا کند و بسیجی وار اقدام داشته باشد.

رضایی با اشاره به اینکه وضعیت بحرانی است، عنوان کرد: در این شرایط وضعیت ترافیک بیشتر شده است و جاده ها باید زودتر پاکسازی شود.

فرماندار چالوس تاکید کرد: ماشین آلاتی که از خارج از شهرستان به منطقه آمده اند، تا زمانی که ستاد بحران اعلام نکند نباید از شهرستان خارج شوند.

فضای بانشاطی در شهر ایجاد شود

حجت الاسلام محمد مهدی راشدی امام جمعه چالوس نیز گفت: بر اساس مشکلات که موجود است باید با مردم همراهی و صبوری کنیم.

وی با اشاره به دو برنامه بزرگ ایام دهه فجر شامل جشن بزرگ انقلاب که روز شنبه هفته آینده برگزار می شود و مراسم 22 بهمن گفت: ادارات باید فضای شهر را بانشاط کنند.

وی خواستار پاکسازی و آماده سازی مسیرهای شهری شد تا مردم با حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن، آمادگی خود را در صحنه ها به نمایش گذارند.

محمد صادق فرزیب رئیس آموزش و پرورش شهرستان چالوس نیزگفت: به دو واحد آموزشی سلیمی و فلاح در شهرستان خسارت زیادی وارد شده است و دانش آموزان این مدارس به مدارس دیگری منتقل می شوند تا آن مدارس تعمیرات شود.

وی گفت: مدارس ابتدایی شهرستان وضعیت خوبی ندارد و نیاز به تعمیرات و آماده سازی دارد و باید جلوی مدارس برفروبی شود تا مشکلاتی برای دانش آموزان ایجاد نشود.

حدیث گردگلی رئیس شبکه بهداشت نیز گفت: در بازدید از منابع و مخازن آب، از 60 واحد مخزن کلرزنی بازدید شد که 35 مخزن مطلوب و 25 مخزن زیر صفر بود.

وی با اشاره به بازدید از 32 مرکز توزیع مواد غذایی یادآور شد: همچنین سه متخصص قلب، ارتوپد و جراح عمومی به شهرستان اعزام شده است.

گردکلی خواستار پاکسازی جلوی مدارس شد تا به دانش آموزان آسیب نشود گفت: همچنین جلوی مراکز خانه بهداشت در روستاها نیز پاکسازی شود.



جمشیدی رئیس آبفار روستایی نیز گفت: بیشتر رورستاهای دارای آب شدند ولی در زوات شرق دچار مشکل شدیم و در این منطقه قطعی آب داریم.