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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۳۱

به دنبال حواشی سخنان رئیس جمهور؛

ضرغامی: شورای نظارت بر صداوسیما در مورد انتخاب مجری توسط روسای قوا تعیین تکلیف کند

ضرغامی: شورای نظارت بر صداوسیما در مورد انتخاب مجری توسط روسای قوا تعیین تکلیف کند

به دنبال تاخیر در پخش مصاحبه زنده حسن روحانی رئیس جمهور، رئیس سازمان صداوسیما در نامه ای به شورای نظارت خواستار تعیین تکلیف درباره انتخاب مجری توسط روسای قوا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال تاخیر در پخش مصاحبه زنده حسن روحانی رئیس جمهور ،رئیس سازمان صداوسیما در نامه ای به شورای نظارت خواستار تعیین تکلیف موضوع شد.

متن کامل نامه به این شرح است:

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای رئیسی

رئیس محترم شورای نظارت بر سازمان صداوسیما

با سلام

احتراما؛ با توجه به اهمیت تاخیری که در شروع مصاحبه زنده تلویزیونی رئیس جمهور محترم پیش آمد؛ خواهشمند است در مورد انتخاب مجری توسط روسای محترم قوا، و امتناع از پذیرش وظیفه قانونی و حرفه‌ای رسانه ملی اظهارنظر نمائید.

از خداوند متعال موفقیت جنابعالی را خواهانم.

با تشکر

سیدعزت الله ضرغامی

کد مطلب 2230392

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