هیچ کارتن خوابی در سرمای تهران یخ نزد/ گرمخانه های پایتخت پذیرای بی سرپناهان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران شهری می‌گویند هنوز آمار رسمی در خصوص مرگ کارتن خوابها در شبهای زمستانی تهران اعلام نشده و برای اینکه این آمار به صفر برسد 50 درصد ظرفیت گشتهای ویژه افزوده شده است.

احمد حکیمی پور نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران درباره احتمال مرگ و میر کارتن خوابها به مهر می گوید: بحث کارتن خوابها و آواره ها با هم متفاوت است. بخشی از این کارتن خوابها بیمار و رانده شده اند و با مشکل اعتیاد دست به گریبان هستند اما آواره ها کسانی هستند که به هر دلیل به تهران آمده و شب جای خواب پیدا نکرده اند، اینها می توانند مسافر یا دانشجویانی باشند که به دلیل تاخیر در حرکت اتوبوس مجبورند یک یا چند شب را در این گرم خانه ها بگذرانند اما کارتن خوابهای معتاد در شبهای زمستانی ممکن است به دلیل مشکل اعتیادشان جان خود را از دست دهند نه سرمای شدید هوا.

وی به جلسه مشترک نمایندگان مجلس و شورای شهر اشاره می کند و می گوید: آمار آوارگان تهرانی در همان جلسه مورد اعتراض یکی از نمایندگان دیگر تهران قرا گرفت اما من در خصوص این آمار و مبنای آن اطلاعی ندارم.

حکیمی پور با تاکید بر اینکه در شبهای سرد زمستان که احتمال خطر جانی وجود دارد تمام تلاش مسئولان جمع آوری بی سرپناهان است گفت: در این سالها گرم خانه های متعددی ساخته که ظرفیتشان نیز سیر صعودی داشته است. اما ما نیز در شورا برای افزایش بهره وری گرمخانه ها بودجه ای را در متمم سال 92 شهرداری و همچنین در بودجه سل 93 شهرداری تهران پیش بینی کرده ایم. همچنین بودجه و برنامه ای نیز در برنامه پنج ساله دوم شهرداری پیش بینی شده است.

این عضو شورای شهر تهران به خبر مرگ یکی از کارتن خوابها در دره فرحزاد اشاره می کند و می گوید: حتما این مرد خارج از دید ماموران گشت بوده زیرا در این شبها گشتهای شهرداری برای جمع آور کارتن خوابها افزایش یافته است.

حکیمی پور همچنین به لزوم تصمصیمات اورژانسی برای جلوگیری از این نوع اتفاقات اشاره می کند و می گوید: تمامی دستگاههای مرتبط باید در این شبها به کمک شهرداری بیایند.

محسن پیرهادی عضو شورای شهر تهران که در این شبها به بیشتر گرمخانه های شهر سری زده است به خبرنگار مهر می گوید: در یکی از این شبها گشتی در سطح شهر تهران زدم و از نزدیک نیز از بیشتر گرم خانه ها بازدید کردم تلاش خوبی در این ایام انجام می شود هر چند می توانیم کیفیت خدمات را افزایش دهیم.

او در پاسخ به این پرسش که آیا ظرفیت گرم خانه ها در این شب ها کفاف آوارگان تهرانی را می دهد می گوید: گزارشی نسبت به کمبود ظرفیت و نیاز به استفاده از سایر ظرفیت های شهری نداشته ایم که اگر اینگونه بود شورا و شهرداری سریعا اقدامات لازم را انجام می دادند.

این عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه باید کیفیت خدمات را در این گرم خانه ها افزایش دهیم می گوید: اما نباید به گونه ای رفتار شود که افراد بخواهند از این امکانات سوء استفاده کنند و به جای برگشت به یک زندگی عادی به کم کاریهای خود ادامه دهند.

او درباره مرگ کارتن خوابها نیز می گوید برخی از این مرگها از بابت یخ زدگی و بی سرپناهی نیست بلکه مسئله اعتیاد است.

به گفته پیرهادی شهرداری تنها متولی جمع اوری متکدیان و کارتن خوابها نیست اما به دلیل دغدغه هایی که دارد برای این کار پیشقدم شده و سایر نهادها نیز باید سریعا به کمک شهرداری بیایند.

در حالیکه تمام مسئولان تأکید دارند در این شبهای سرد هیچ کارتن خوابی جان خود را از دست نداده خبر یخ زدگی یکی از شهروندان در دره فرحزاد در یکی از رسانه ها منتشر شد.

حسین زارع صفت مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران در این رابطه به مهر می گوید: برخی از کارتن خواب ها از آسیب دیدگان پر خطری هستند که به دلیل اعتیاد بالا خود تمایلی به حضور در گرمخانه ها ندارند.

زارع صفت با بیان اینکه مسئله کارتن خوابها مسئله پیچیده ای است که در جوامع مدرن مشکل جدیدی نیست می گوید: ما در ایام سرد سال به طور شبانه روزی به این کارتن خواب ها خدمات ارائه می کنیم. همچنین گشتهای ویژه ای جهت شناسایی و جمع آوری آنها در سطح شهر خدمات ارائه می کنند، این خدمات در طول سال ارائه می شود اما در فصل سرد به طور حساس تر نیز این نوع خدمات را دنبال می کنیم.

او ادامه می دهد: ما دو دسته مرکز برای پذیرایی از بی پناهان تهرانی داریم، یکی ظرفیت منطقه ای و دیگری فرامنطقه ای.

زارع صفت گفت: برخی از کارتن خوابها خود داوطلبانه به گرمخانه ها مراجعه می کنند. برخی دیگر نیز توسط گشتهای ما در محل هایی که قابل مشاهده است مانند زیر پل ها، کنار خیابان ها، پیاده روها سایر مکانهایی که در دسترس است شناسایی و جمع آوری می شوند. همچنین اگر شهروندی به ما از محل این افراد خبر دهد ما سریعاً به آن محل برای انتقال کارتن خواب مراجعه می کنیم.

او درباره حمایت از خانواده هایی که به دلیل مشکلاتی در کنار خیابان یا پارک منزل کردند می گوید: خانواده ها به گرم خانه ها منتقل نمی شوند بلکه چند شبی به مسافرخانه ها رفته تا امکان استقرار و مکان مسکونی برای آنها فراهم شود.

او ادامه می دهد: برخی از کارتن خوابها در مکانهایی مستقر می شوند که ما به آنها دسترسی نداریم مانند خانه های مخروبه و نیمه کاره و خودشان نیز هیچ تمایلی به آمدن به گرمخانه ها ندارند. باید به این نکته توجه کرد که استفاده از گرمخانه ها اختیاری است و ما نمی توانیم کسی را با زور به این مکانها منتقل کنیم. البته برخی معتادان نیز به دلیل سرما نمرده اند بلکه اور دوز کرده و به دلیل اعتیاد مرده اند، حتی اگر این اتفاق در گرم خانه ها بیفتد پزشکان ما به فرد معتاد کمک کرده تا حداقل زنده بمانند اما خارج از گرم خانه ها ما امکان کمک به این نوع معتادان را نداریم.

زارع صفت تأکید می کند: تا کنون هیچ مرجع منبع رسمی که یکی از این منابع پزشک قانونی است به ما آماری در خصوص مرگ و میر کارتن خواب ها نداده است. در این شبهای سرد مشتری گرم خانه های شهرداری بیش از سایر روزهای سال است.

زارع صفت تاکید کرد: تلاش کرده ایم با افزایش ظرفیت تمام کارتن خوابها را در همین گرمخانه ها جا دهیم. هیچ کس بیرون از گرم خانه ها نمانده است اما ما انتظار داریم در این ایان سرد سال مجموعه های خیریه و تشکل های مردمی در این زمینه به ما کمک کنند. مراکز مذهبی، متدینین که دارای حساسیت های اجتماعی هستند نسبت به این نوع افراد بی تفاوت نباشند. مردم نیز اگر در معابر عمومی این کارتن خواب ها را دیدند به ما گزارش کنند .

زارع صفت ادامه می دهد تمام این امکانات در اختیار افرادی است که ما امکان دسترسی به آنها را داریم، برخی از این بی خانمانها آسیب دیده های پرخطری هستند که حتی به سلاح نیز دسترسی دارند. در این رابطه باید پلیس وارد عمل شود. ما امکان جمع آوری این معتادان پرخطر را که به شکل کارتن خواب زندگی می کنند نداریم.

زارع صفت به افزایش 50 درصدی جمع آوری کارتن خوابها در این ایام اشاره می کند و می گوید: کشور ما نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا عملکرد خوبی دارد. در کشورهای پیشرفته شاید با این موج سرما ده ها بی خانمان فوت کنند اما در ایران اینگونه نیست. ما دراین شبها حتی کارگر فصلی و راننده ماشین های سنگین و دانشجو نیز در گرمخانه ها پذیرش می کنیم.