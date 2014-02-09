استقرار واحدهای صنعتی در شهرک ها موجب کاهش آلودگی هوای اراک می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا زاوشی شامگاه شنبه در جلسه شورای عالی سازمان بسیج مهندسین صنعتی استان مرکزی افزود: حضور واحدهای صنعتی در مکانی معین و دور از شهر ضمن برخورداری آنها از مزایا و تسهیلات می تواند در کاهش آلودگی هوا و نارضایتی مردم موثر باشد.

وی کاهش آلایندگی صنایع را از اهداف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی برشمرد و ادامه داد: استان مرکزی با دارا بودن 2هزار و 911 واحد صنعتی بخش عمده ای از تولید صنایع کشور را بر عهده دارد.

زاوشی با اشاره به نارضایتی مردم استان مرکزی از آلایندگی صنایع ابراز داشت: استفاده از تکنولوژی روز، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و استفاده بهینه از ظرفیت های سرمایه گذاری های موجود استان مرکزی از جمله اهداف این سازمان برای کاهش آلایندگی صنایع بشمار می رود.

تشویق صاحبان صنایع برای حضور در شهرک های صنعتی

این مقام مسئول تشویق صاحبان صنایع برای حضور در شهرک های صنعتی را از جمله برنامه های این سازمان برای کاهش آلایندگی صنایع در استان مرکزی اعلام و ابراز کرد: ایجاد 44 منطقه صنعتی شامل 20 شهرک صنعتی،10قطب صنعتی،11ناحیه صنعتی و 3 شهرک خصوصی در استان مرکزی برای سوق دادن صنایع به سمت و سوی حضور در مکان هایی دور از شهر از دیگر برنامه های صورت گرفته توسط این سازمان طی سال های گذشته برای کاهش آلایندگی صنایع استان مرکزی بشمار می رود.

رئیس سازمان صنعت،معدن، تجارت استان مرکزی در ادامه به ارائه خلاصه ای از عملکرد این سازمان در سال 92 پرداخت و اظهار کرد: رشد توسعه یافتگی صنعتی استان مرکزی بر اساس معیارهای وزارت صنعت کشور در 9 ماهه اول سال جاری رتبه چهارم کشور است.

زاوشی ادامه داد: سرانه صادرات صنعتی استان مرکزی در سال 91 به ازای هر نفر حدود 756 دلار بوده و این در حالی است که این سرانه در 9 ماهه اول سال جاری به ازای هر نفر 422دلار بوده است.

این مقام مسئول تولیدات شاخص استان مرکزی را محصولات پتروشیمی، ماشین آلات و تجهیزات کارخانه ای و نیروگاهی، ماشین آلات سنگین، انواع واگن و لوکوموتیو، شیشه و آلومینیوم و عایق رطوبتی عنوان کرد و افزود: محصولات تولیدی استان مرکزی در زمینه های مختلف به 50 کشور دنیا صادر می شود که میزان صادرات استان در 9 ماهه سال جاری 570میلیون دلار بوده است.

33درصد واحدهای صنعتی استان مرکزی در اراک مستقر است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: از 2هزار و 911 واحد صنعتی مستقر در استان مرکزی تعداد 988واحد صنعتی با حدود 33.9 درصد در شهرستان اراک و حدود 52 واحد در شهرستان آشتیان و 47 واحد نیز در شهرستان تفرش مستقر هستند.

زاوشی بالاترین نرخ سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی را در شازند و بعد از آن در ساوه اعلام و بیان کرد: از لحاظ اشتغالزایی نیز بیشترین اشتغالزایی در شهرستان های شازند، ساوه و اراک به واسطه احداث واحدهای صنعتی صورت گرفته است.

وی در ادامه وظیفه تولید را تولید محصولات با کیفیت، ایجاد ثروت و ارزش افزوده دانست و ابراز کرد: در استان مرکزی حدود 2هزار و 542 واحد صنعتی کوچک، 210واحد صنعتی متوسط و 159 واحد صنعتی بزرگ در حال حاضر در حال فعالیت هستند.

تقویت واحدهای تولیدی کوچک لازمه ی ارتقای سطح تولید صنایع در کشور است

زاوشی با بیان اینکه تقویت و حمایت واحدهای صنعتی کوچک لازمه ارتقای سطح تولید صنایع کشور است، بیان داشت: حمایت از واحدهای صنعتی کوچک به عنوان یکی از برنامه های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در راستای تقویت اشتغالزایی و معرفی این واحدها به عنوان واحدهای تولیدی جهانی در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: در 9ماهه اول سال جاری 1201جواز تاسیس در استان مرکزی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر شده است که نشان از میل و رغبت مردم و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این استان دارد.

وی تعداد پروانه بهره برداری صادر شده در این مدت را 113 مورد اعلام و ابراز کرد: در این مدت 4هزار و 267فقره جواز تاسیس و توسعه شامل 704 فقره جواز تاسیس و توسعه با پیشرفت فیزیکی بالای 2 درصد و 273جواز تاسیس و توسعه با پیشرفت فیزیکی بالای 40درصد،157 جواز با پیشرفت فیزیکی بالای 60درصد و 92 جواز هم با پیشرفت فیزیکی بالای 80درصد صادر شده است.