استقبالی سرد از نمایشگاه بهاری/ گله مندی از فروش پائین در نمایشگاه صنایع دستی اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، رنگین کمانی از آثار دست، راهرو به راهرو از میان شرنگ های رنگارنگ، خر مهره‌های چشم زخمی که هر کدام با انواع مختلف بافته شدند. منیله و ملیله های نقره ای و گلیم و گیوه های کوچک و بزرگ نمایشگاه را چشم نواز کرده بود به گونه ای که این رنگ ها و آثار یک نمایشگاه کاملا بهاری را در فصل زمستان خلق کرده بود. خالقان این آثار، دستان صنعتگران سرتاسر کشور هستند که در نمایشگاه بین المللی اهواز به گرد هم آمدند.

نمایشگاه صنایع دستی اهواز از 17 تا امروز 21 بهمن برای بازدید عموم باز بوده است. در اين نمايشگاه صنایع بومي و غيربومي در معرض نمايش قرار گرفتند. بعضي از غرفه‌ها ورك شاپ و توليد زنده داشتند كه مي توان به منبت چوب، نقاشي روي چوب، روي چرم، روي سفال، صنايع دستي دريايي و پيكرتراشي اشاره كرد.

آبان ماه گذشته این نمایشگاه در سه سالن برپا شد اما این نمایشگاه علاوه بر سالن های پیشین یک سالن برای اجرای جشن های اقوام ایرانی در نظر گرفته شد. همچنین در محوطه خارج از سالن ها نیز غرفه های عشایر و گروه های فرهنگی مختلفی از جمله گروه هنری میسان، آسماری و... حضور داشتند.

چادرهای عشایر هر کدام صنایع دستی و اغلب خوراکی های متنوعی را برای فروش عرضه می کردند. بعضی نیز همچون گروه هنری میسان به رایگان از میهمانان خود با قهوه تلخ و چای شیرین پذیرایی می کرد. مردم در میان تنوع غرق شدند و هر کدام در گوشه ای مشغول بازدید از غرفه های متنوع بودند.

منیله و ملیله، میهمانان اصفهانی

اما در میان این غرفه ها، شنیدن سخن صنعتگران نیز جالب بود. غرفه منیله و قلم اصفهان از جمله غرفه هایی بود که صنایع دستی کمتر شناخته شده ای را عرضه می کرد. مدیر این غرفه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارمان منیله کاری است. البته ملیله هم نوعی صنعت است اما فرق منیله و ملیله در این است که ملیله روی پارچه انجام می شود.

این بانوی صنعتگر افزود: منیله را روی فلز کار می کنیم. قسمت زیرین منیله از مس خالص است. روکش نقره بر روی این فلز قرار می گیرد و بعد از این روکش، پلیمر شفافی نیز بر روی روکش قبلی کشیده می شود.

مدیر غرفه منیله و قلم اصفهان یادآور شد: وجود روکش پلیمر باعث می شود که به هیچ وجه تغییر رنگ در منیله ایجاد نشود و رنگ نقره ثابت بماند. این غرفه دار اصفهانی انتقاداتی نیز داشت.

وی در این باره گفت: متاسفانه مردم با کار ما آشنا نیستند و اغلب نگران این بودند که شاید رنگ نقره منیله از بین برود.

به گفته وی، از نظر من باید مدیریت میراث فرهنگی برای کارهای کمتر شناخته شده تبلیغاتی در نظر می گرفت، البته در کل تبلیغات ضعیف بود و توان خرید مردم هم پایین آمده است.

ناتوان در خرید

با وجود اینکه امیرعباس کاویانی، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان پیش از این پیش بینی کرده بود که با توجه به نزدیکی زمان نمایشگاه به عید نوروز استقبال خوبی می شود اما غرفه داران خلاف این سخن را می گویند.

غرفه ای از استان هرمزگان که در صنعت حصیربافی فعالیت دارند در نمایشگاه حضور داشتند. مدیر این غرفه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 14 ساعت راه را تا اینجا آمدیم اما فروش خوب نبود. اینجا نسبت به استانهای دیگر استقبال خوبی نداشت.

این غرفه دار هرمزگانی افزود: محل اسکان اهواز به لحاظ رفاهی و خوراک و ایاب و ذهاب بسیار خوب بود.

پیکر تراشی نیز از آثار هنری زیبایی بود که در این نمایشگاه وجود داشت. یکی از پیکر تراشانی که از شمال کشور در این نمایشگاه حضور داشت، گفت: اهواز مردم خونگرمی دارد. مسئولان میراث فرهنگی و صنایع دستی لایقی دارد که توانستند دوبار در سال نمایشگاه صنایع دستی برپا کنند.

این پیکر تراش اما انتقاداتی نیز داشت. وی افزود: با وجود تلاشی که مسئولان داشتند اما نتوانستند مردم را به نمایشگاه بکشانند. دلیلش تبلیغات است. باید تبلیغات آنقدر زیاد باشد که همه مردم از برپایی نمایشگاه با خبر شوند.

وی توضیح داد: هنرمند با تمام عشقی که به کار دارد از فاصله دور به اهواز می آید و انتظار فروش آثارش را دارد. روز آخر نمایشگاه است و من اصلا از فروشم راضی نیستم و تعدادی از آثارم را در غرفه دیگری هم گذاشتم بلکه بفروش برسند.

پیکر تراش شمالی همچنین گفت: در مسیر بودیم که مسئولان نمایشگاه تماس گرفتند و گفتند که باخودتان همراه نیارید. این برخورد مناسب شان کار هنری نیست. من 50 سال سن دارم و اینچنین برخورد واقعا انسان را ناامید می کند.

وی توضیح داد: اگر دختری از گوشه ای از کشور بیایید چگونه می تواند با خودش همراه نداشته باشد؟

غرفه معرقکاری نیز از دیگر غرفه های جذاب این نمایشگاه بود. مدیر این غرفه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارمان با معرق، منبت، صدف و چوب است.

این منبت کار مازندرانی با اشاره به صدف های طبیعی مازندران گفت: کارمان ترکیبی از چوب های درخت های مختلف و صدف های طبیعی است. فروش نیز نسبت به پارسال خیلی ضعیف بود. احتمال می دهم قدرت خرید مردم پایین آمده چون اطلاع رسانی نمایشگاه خوب بوده است.

لباس های سنتی نیز از غرفه های چشم نواز دیگری بودند که در این نمایشگاه حضوری پررنگ داشتند. مسئول فروش غرفه کهگیلویه و بویر احمد درباره وضعیت نمایشگاه گفت: روز آخر است و هیچی نفروختم.

این بانوی بویراحمدی افزود: مردم می گفتند که باید زمان برگزاری اول ماه باشد چون حالا دست مردم خالی است همچنین باید روزهای پایانی نمایشگاه به آخر هفته بخورد که حضور مردم پررنگ تر شود.

سوریه سجیراتی نیز از هنرمندان اهوازی است که در زمینه مینیاتوری روی چرم و نگارگری فعالیت دارد. وی نیز از وضعیت فروش ناراضی بود.

سجیراتی توضیح داد: علاقمندان بیشتر درخواست داشتند تا کلاس های آموزشی برای آنها برگزار کنم. همچنین تعدادی سفارش گرفتنم اما فروشم کم بود.

گونی، مرز میان غرفه های هنری

اما نکته مهمی که از نگاه صنعتگران و هنرمندان تیزبین غافل نماند، دیواره های میان غرفه ها بود. مرز بسیاری از غرفه ها با گونی های رنگی در نظر گرفته شده بود. گونی هایی با رنگ های مختلف که به گفته صنعتگران همخوانی با آثارشان نداشت.

برای نمونه غرفه گوهر و صدف تراشی که از هرمزگان در سالن خلیج فارس حضور داشت در این باره گفت: هنوز به ما میزکار ندادند. بدون میز کارمان غیراستاندارد است.

بانوی هرمزگانی افزود: غرفه پشتی مان آئینه کاری دارد و ما نمی توانیم روی دیوار غرفه هان آثارمان را آویزان کنیم چون کوچکترین تکان خوردن باعث شکستن وسایل غرفه پشت سریمان می شود. دیواره های غرفه نیز از ورقه های نازک هستند.

این مشکل تنها در سالن خلیج فارس نبود. در سالن امام رضا نیز همین معضلات به چشم می خورد. مریم نصرالله زاده، مسئول گالری پرندیس از شوشتر که همه ساله در نمایشگاه بین المللی حضور دارد نیز توضیح داد: غرفه ما سفال کاری است. غرفه کناری وسایل آهنی دارد و غرفه بعدی شیشه کاری است. آیا این نوع چیدمان هنری و منطقی است؟

نصرالله زاده افزود: دیواره غرفه از گونی های آبی هستند که نه رنگش همخوانی دارد با آثارمان و نه ایمنی دارد، وسایل را چیده بودیم که همه آثارمان مثل دومینو یکی پس از دیگری خورد شدند.

وی به دلیل شکسته شدن برخی از آثارش اشاره کرد و گفت: چون غرفه کناری وسایل آهنی دارد، به محض تکان دادن گونی، همه وسایل ما بهم می خوردند و می شکنند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان درباره چیدمان غرفه ها گفته بود که سالن خلیج فارس را برای صنعتگران خوزستانی در نظر گرفتیم. این در حالی است که بسیاری از صنعتگران خوزستانی در سالن های خرمشهر و امام رضا (ع) نیز دیده می شدند.

سالن امام رضا (ع) نیز ترکیبی از صنعت، بهداشت و پوشاک بود. فروش ریکا و لباس های مختلف در کنار وسایل بهداشتی باعث تعجب بسیاری از بازدید کنندگان بود.

بهتر از گذشته

با این حال اما وضعیت صنعتگران نسبت به گذشته بهتر شده است. پیش از این مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشكري استان گفته بود که صنایع دستی خوزستان به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.

افشین حیدری افزود: صنایع دستی خوزستان به کشورهای قطر، عراق، امارات و... صادر می‌شود و در این کشورها بازار خوبی برای صنایع دستی استان موجود است.

حیدری با بیان اینکه خوزستان یکی از استانهای پرتوان در بخش صنایع دستی است، تاکید کرد: با حمایت از صنایع دستی در استان خوزستان می توان از تولید داخلی و اقتصاد استان حمایت کرد زیرا این صنعت ارزآوری بسیار زیادی برای خوزستان در بر دارد.

انتظارات همچنان باقیست

با این حال هنرمندان شرکت کننده بر این باورند نمایشگاهی که با محوریت صنعت و هنر دست برگزار می شود، شایسته است چیدمان و نظم موجود در نمایشگاه نیز هنری و چشم نواز باشد. همچنین صنعتگران مثل گذشته از پایین بودن توان خرید مردم می گفتند و از مسئولان مربوطه راهکار مناسبی طلبیدند.

به گزارش مهر، نمایشگاه صنایع دستی اهواز با حضور سایر استان های کشور امروز به کار خود پایان می دهد. در پایان نمایشگاه نیز همچون سال های گذشته غرفه های برتر معرفی و به آنها لوح های تقدیر اهداء می شود.