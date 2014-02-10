تفویض اختیارات حوزه حمل ونقل به شهرداریهای مناطق / انتقال پایانه غرب به منطقه 18

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر تشکری هاشمی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه نظارت دوره ای از وضعیت ترافیکی منطقه 18با انتقاد از سرفاصله حرکت اتوبوسها در منطقه 18 گفت:با اینکه 4 سال است دولت به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کمکی نکرده و بیش از 2 هزار دستگاه از ناوگان فرسوده است، اما باید هرطور شده مشکل مردم حل شود ، لذا هر خطی که امکان تردد اتوبوس دوکابین در آن وجود دارد، به آن اتوبوس دو کابین تزریق می شود .

وی ادامه داد : کاهش فاصله شمال و جنوب در پایتخت یکی از مهمترین تاکیدات شهردار تهران بوده و این به معنای برخورداری یکسان از امکانات و تجهیزات در تمامی مناطق شهر تهران است، ما در حوزه حمل و نقل وظیفه داریم دسترسی به امکانات حمل ونقل و توسعه زیر ساخت های حمل ونقلی را در تمامی مناطق بطور یکپارچه فراهم کنیم که خط 3 مترو مصداق توسعه زیر ساختها برای نزدیک ساختن فاصله شمال و جنوب شهر است .

معاون شهردار تهران با بیان اینکه با راه اندازی نیمه جنوبی خط 3 در آینده ای نزدیک این امکان برای شهروندان جنوب و جنوب غرب شهر فراهم می شود که همانند سایر شهروندان از آمد و شد ایمن ، پاک و مطمئن بهره مند شوند،خاطرنشان کرد: برچیده شدن تمامی کارگاه های عملیاتی خط 3 مترو ،ساماندهی فضای بیرونی ایستگاه ، راه اندازی پایانه و خطوط تاکسی واتوبوس در ایستگاه های مورد بهره برداری در منطقه ،از جمله اقداماتی است که باید همزمان با بهره برداری از نیمه جنوبی خط سه صورت گیرد .

به گفته وی محوطه سازی، توسعه فضای سبز ،ایجاد دسترسی عابر ویا غیر همسطح از جمله مواردی است که باید در مدت کوتاهی که تا بهره برداری از خط 3 مترو باقی مانده از سوی شهرداری منطقه 18 صورت گیرد .

تشکری هاشمی با اشاره به انتقاد شهردار منطقه 18 نسبت به وضعیت اتوبوس های خطوط منطقه که به لحاظ فرسودگی در شان شهروندان نیست هم گفت: گرچه 4 سال است دولت به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کمکی نکرده و بیش از 2 هزار دستگاه از ناوگان فرسوده است ، اما باید هرطور شده ما تلاش کنیم تا مشکل مردم را حل کنیم و مردم نباید از سر اجبار اتوبوس های فرسوده را سوار شوند .

معاون شهردار تهران با بیان اینکه سرفاصله 15 تا 13 دقیقه برای اتوبوس در مناطق 18 و 19 به هیچ دلیل توجیه بردار نیست اظهارداشت: حرکت اتوبوس در این سرفاصله به معنای آزار مردم در خدامت دهی است ، لذا باید با تزریق اتوبوس به ناوگان سرفاصله حرکت اتوبوس را به زیر 5 دقیقه کاهش دهیم .

تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه خدمات دهی در سرفاصله بالاتر از 5 ذقیقه در ناوگان اتوبوسرانی معنایی غیر از آزار شهروندان ندارد، گفت: با توجه به اینکه ایام آخر سال بوده و تردد در معابر شهر افزایش چشمگیری دارد، لذا با توجه به اینکه ناوگان دوکابین به تعداد نیاز شهر، موجود است، چنانچه خطی نیازمند اتوبوس بوده و امکان تردد اتوبوس دو کابین در آن خط وجود دارد ، با تزریق آن به خطوط ، زمان شهروندان را در تردد در خیابان های شهر با تاخیر در خدمات دهی تلف نکنیم .

معاون شهردار تهران به تشکیل کمیسیون یکپارچه حمل و نقل در تمامی مناطق اشاره کرد و گفت: هر تغییری که منطقه به آن نیاز دارد و هر گونه تصمیمی که در حوزه تاکسیرانی و اتوبوسرانی از سوی این کمیسیون گرفته شود، لازم الاجراست .

وی با اشاره به تفویض اختیارات حوزه حمل و نقل به شهرداری های مناطق بیان داشت: در جلساتی که با اعضای شورای شهر هم داشتیم بر تفویض اختیار به مناطق تاکید شده ، بر این اساس در برنامه سال 93 صد در صد اقدامات اعم از کارهای بزرگراهی ، توسعه حمل و نقل عمومی ، ایمنی و غیره به شهرداری مناطق واگذار می شود ، لذا انتظار هم داریم با اهتمام شورای شهر 20 درصد بودجه به مناطق اختصاص یابد .

تشکری هاشمی از راه اندازی پایانه جنوب غرب در منطقه 18 خبر داد و تصریح کرد: با توجه به ساماندهی پایانه غرب ، زمینی در منطقه 18 برای انتقال این پایانه در نظر گرفته شده و اکنون کار مطالعاتی این پروژه در دست اقدام است .

به گفته وی احداث پایانه برون شهری جنوب غرب در منطقه 18 ،تولید ثروت ، تولید اشتغال ، و ایجاد فرصت های مناسب برای منطقه به دنبال خواهد داشت لذا با تصویب بودجه راه اندازی این پایانه در منطقه 18 به زودی کلید خواهد خورد .

معاون شهردار تهران با اشاره به آمار تصادفات در بزرگراه آزادگان گفت :با توجه به اینکه آزادگان پرخطر ترین بزرگراه شهر تهران است تجهیز این بزرگراه به دوربین های کنترل سرعت ضروری است لذا بزرگراه تا پایان سال جاری به دوربین های کنترل سرعت تجهیز خواهد شد .

وی تصریح کرد : معتقدم دوچرخه باید به عنوان وسیله ایاب ذهاب شهروندان مورد استفاده قرار گیرد لذا با تامین هر میزان دوچرخه که نیاز منطقه است، خطوط و استفاده از دوجرخه در پایانه ها و ایستگاه های مترو ، و مراکز پر تردد مورد استفاده قرار گیرد .