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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۵۹

دعوت نماينده ولي فقيه و استاندار قزوين برای حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن

دعوت نماينده ولي فقيه و استاندار قزوين برای حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن

قزوین- خبرگزاری مهر: آيت الله باريک بين نماينده ولي فقيه در استان و مرتضي روزبه استاندار قزوين به مناسبت راهپيمايي مردم در 22 بهمن بيانيه مشتركي را منتشر كردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سي و پنجمین سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي آيت الله باريک بين و مرتضی روزبه در بيانيه مشتركي ضمن تبريک دهه مبارک فجر از مردم استان دعوت كردند در راهپيمايي 22 بهمن شركت كنند.

در اين بيانيه خطاب به مردم غيور و شريف استان قزوين آمده است: سی و پنجمين سالروز گرامی داشت پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی را در حالي آغاز مي كنيم كه فریاد بلند حق خواهی، استقلال و  عزت طلبی، صلح خواهي و ايستادگي ملت شريف و  تاريخ ساز ايران اسلامي در فضاي منطقه و شرايط حساس بين المللي سايه انداخته  است.

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: امروز سربلندي و اقتدار ملي و عزم پولادين ملت كه برگرفته از آموزه هاي دين مبين اسلام و رهنمود هاي معماركبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) است با حمايت ها و هدايت هاي حكيمانه مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي مدظله العالي و پايمردي دولت تدبير و اميد بيش از هرزمان ديگري ظهور و بروز يافته و در چنين شرايطي حمايت ملت و پافشاري دولت برآمده از آن  بر استقلال و حقوق مسلم و خدشه ناپذير نظام مقدس جمهوري اسلامي مي تواند دشمنان قسم خورده و كينه توز را مايوس و دوستان ما را در اقصي نقاط دنيا شاد و اميدوار كند.

این بیانیه می افزاید: اينجانبان با يادآوري آرمان هاي والاي شهيدان و ايثارگران دوران انقلاب اسلامي كه خلاصه شده در شعار" استقلال ،آزادي ،جمهوري اسلامي" است و در راستای نكوداشت ياد و خاطره مجاهدت ها و ايثارگري هاي  پاک باختگان اين شجره طيبه و پاسداشت آرمان ها و اهداف بلند معمار بزرگ انقلاب اسلامي وتجديد ميثاق با رهبر فرزانه انقلاب از عموم مردم شریف، آگاه و ولايتمدار  استان قزوین دعوت مي كنيم که يكبار ديگر همگام با سایر هموطنان و ملت های آزاده جهان در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن حضور گسترده، حماسی  و وحدت آفرين خود را در معرض دید جهانیان قرار داده و حماسه سياسي ديگري رقم بزنند.

کد مطلب 2233732

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