اقشار مختلف بسیج کرمانشاه مردم را به مشارکت گسترده در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن دعوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج کارمندان در بیانیه خود آورده است: ما جامعه بسیج کارمندان استان کرمانشاه ضمن گرامیداشت یوم الله 22 بهمن، با سرلوحه قرار دادن فرامین مقام معظم رهبری و آرمانهای بلند حضرت امام(ره) و با در نظر داشتن موفقيت هاي چشم گير و دستاوردهاي خيره كننده در عرصه هاي مختلف حاصل شده به شكرانه اين موفقيت ها و به منظور تجديد ميثاق با آرمانهاي انقلاب اسلامي، معمار كبير انقلاب و تبعيت از منويات مقام عظماي ولايت در پاسخ به تمام توطئه ها و دسيسه هاي استكبار جهاني در راه پیمایی 22 بهمن ماه حضوری پرشور خواهیم داشت.

در ادامه این بیانیه آمده است: با اعلام حضور و شرکت بسیجیان، مدیران و كاركنان آگاه و هميشه در صحنه براي حضور در راهپيمايي 22بهمن با تلاش در عرصه جهاد برای مقابله با جنگ نرم و تهدیدات گوناگون دشمنان اسلام و انقلاب و در رأس آنان آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی صهیونیستی، باتوجه به عهد شکنیهای اخیر1+5 امسال صدای رسای خود را به گوش جهانیان می رسانیم چرا که وظیفه سنگین تری بردوش مانهاده شده است.

این بیانیه می افزاید: ما بیشتر ازگذشته حامی و پاسدار ارزشهای راستین انقلاب اسلامی هستیم و همچنان آمادگی خود را در دفاع از آرمانهای انقلاب و اسلام حفظ خواهیم کرد، لذا ضمن دعوت پرشور از عموم ملت ایران برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن به ویژه فعالان عرصه کاروتلاش با درک حساسيت و شرايط جهانی همصدا با دریای مواج ملت همچون گذشته در راهپیمایی بزرگ این روز به صورت گسترده شركت نموده و پیام این ملت بزرگ را درحمایت همه جانبه از نظام مقدس جمهوری اسلامی به گوش مستکبرین جهان اعلام و باعث خواری و خفت بيش از بيش دشمنان انقلاب اسلامي و قوت قلب مسلمین جهان و رهبر معظم انقلاب خواهیم بود.

ایام الله دهه فجر یادآور رهایی ملت ایران از زیربار ظلم و ستم است

سازمان بسیج دانشجویی استان کرمانشاه نیز در بیانیه خود ایام الله دهه فجر را یادآور رهایی ملت ایران از زیر بار ظلم و ستم دانسته و یادآور شده است: همه ساله ایام الله دهه فجر یاد آور فضای پر نشاط وخاطره انگیزی است که ایران اسلامی پس از سالها از ظلم و ستم شرق وغرب رها گردید و استقلال آزادی وجمهوری اسلامی را برای فرزند خود به ودیعه گذاشت.

این بیانیه می افزاید: انقلاب ملت ایران و ایستادگی سی و پنج ساله آنها در برابر زیاد خواهی استکبار جهان باعث شده که چند سال اخیر کشور های مسلمان منطقه با احترام به حرکت پر شور ملت ایران در پی رهایی خود از بند ظلم وستم بیگانگان به خود بر آمدند و بیداری اسلامی که ثمره و نتیجه انقلاب اسلامی ایران بوده است رفته رفته چنان گستردگی پیدا کرده است که دیگر برای اربابان زر و زور قابل کنترل نیست.

در پایان بیانیه آمده است: سازمان بسیج دانشجویی استان ضمن آنکه اعلام میدارند همجون سنوات گذشته حضور فعالی در راهپیمای 22بهمن خواهد داشت از دیگر هموطنان عزیز به خصوص دانشگاهیان فرهیخته دعوت می دارد با شرکت یک پارچه خود راهپیمای روز 22بهمن به جهانیان ثابت کنند هیچ تحریمی ما را حتی یک قدم از آرمان هایمان عقب نخواهد راند.

حضور در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن مشت محکمی بر دهان استکبار است

سازمان بسیج دانش آموزی استان کرمانشاه نیز به مناسبت گرامیداشت 22 بهمن ماه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: حضور در راهپیمایی این روز مشت محکمی بر دهان استکبار و ایادی آن خواهد بود.

در بخشی از بیانیه بسیج دانش آموزی آمده است: انقلاب اسلامی در حالی وارد سی وپنجمین سال حیات خویش می شود که در این مدت تحولات بسیاری در کشور اتفاق افتاده است، دهه اول انقلاب با محوریت سازندگی و محرومیت زدایی با استفاده از زدودن فاصله طبقاتی میان شهرها و روستاها و ترمیم ویرانه های جنگ ادامه داد در این دوره دشمنان انقلاب اسلامی با ایجاد فتنه های متعدد نظیر فعال سازی گرو هک های تروریستی سعی کردند تا انقلاب را از مسیر اصلی خود منحرف نمایند؛ با گذر زمان و ده های دوم و سوم رویکرد انقلاب بسوی ایجاد زیر ساخت ها و تولید علم و فن آوری سوق پیدا کرد و بار دیگر دشمنان خود را خوار نمود.

در ادامه بیانیه آمده است: اکنون در دهه چهارم انقلاب، با رویکرد پیشرفت و عدالت می باشیم. دهه ای که انقلاب نه تنها در ایران بلکه خارج از محدوده جغرافیایی ایران اسلامی گسترش یافته و نور افشانی می نماید و تحولات کشور های عربی منطقه و خاورمیانه ناشی از بیداری اسلامی و شکل گیری روحیه استکبار ستیزی، آزادی خواهی و استقلال طلبی است که ریشه در نهضت حضرت روح اله و مقاومت ملت ایران در جدال دائمی با قدرت های شیطانی به ویژه شیطان بزرگ، آمریکای منفور و جنایتکار دارد.

این بیانیه می افزاید: اینک که به فضل الهی و هدایت حکیمانه رهبر معظم انقلاب دولت های استکباری غرب و آمریکا در برابرحقوق مسلم ملت سر تعظیم فرود آورده اند، ضمن حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای از آنها می خواهیم با در نظر گرفتن فرمایشات رهبرمعظم انقلاب و دلسوزان، خطوط قرمز نظام را در مذاکرات هسته ای رعایت نموده و با پشتوانه ملت و حمایت های همه جانبه سکان دار انقلاب، با عزت و غرور ملی از حقوق حقه ملت دفاع نمایند.

در پایان بیانیه آورده شده است: ما دانش آموزان وفرهنگیان بسیجی و ایثارگر استان ضمن دعوت از همه اقشار براي حضور در راهپيمايي 22 بهمن و تجديد بيعت با آرمانهاي والاي امام راحل(ره)، با صداي رسا اعلام مي کنيم که گوش به فرمان ولي امر خود ايستاده و تا سر حد جان مطيع اوامر داهيانه ايشان خواهیم بود. باشد که به يمن اين عهد و پيمانها و نيز با دعاي خير صلحا و ربانيون، خداوند متعال آرزوي مستضعفين جهان را اجابت فرموده و موانع ظهور آخرين سلاله عصمت و طهارت را برطرف سازد و بفضل و عنايت ذات اقدسش ما را در برافراشتن بيرق توحيد، عدالت و صلح واقعي ياري نمايد

انقلاب اسلامی باعث پیشرفت ایران در تمامی عرصه ها شد

سازمان بسیج ورزشکاران نیز در بیانیه ای مشترک با جامعه ورزش استان، با صدور بیانیه ای اعلام کرد: انقلاب اسلامی باعث پیشرفت ایران در تمامی عرصه ها شده و دست چپاول گران غرب و شرق را از این مملکت کوتاه کرد.

بیانیه سازمان بسیج ورزشکاران کرمانشاه در ادامه بیانیه خود آورده است: انقلاب اسلامی ایران با حرکت و جوشش مردمی اقشار مختلف که از زور و جور رژیم ستمشاهی و بی اعتنایی به دین و باورهای اسلامی به تنگ آمده بودند به رهبری زعیم عالیقدر حضرت امام خمینی ( ره ) به پیروزی رسید تا امروز ایران اسلامی به برکت خون شهدا و ایستادگی ملت در برابر زیاده خواهی های نظام استکبار، با عزت و اقتدار پرچمدار دفاع از ملت های مظلوم و آزاده ای باشد که می خواهند در سایه اصول عدالت و حق طلبی، اجازه ندهند منافع ملی کشورشان از سوی نظام استکبار به یغما برود.

این بیانیه می افزاید: ایران اسلامی امروز به رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی و قطع کردن دست سلطه گران از کشور، در کلیه عرصه ها گام های موثری را در جهت شکوفایی خلاقیت های جوانان ایرانی و دستیابی به افق های تازه ای از رشد و پیشرفت و توسعه در دنیا به جلو بر داشته است که برای هر ایرانی مایه مباهات و غرور است.

در پایان بیانیه امده است: جامعه ورزش و جوانان غیور استان کرمانشاه و بسیج ورزشکاران سپاه نبی اکرم (ص) اعم از قهرمانان، ورزشکاران، مسوولین و کارکنان ، سی و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را همگام با ملت غیور و شهید پرور ایران اسلامی گرامی می دارد و همپا و هم دوش دیگر اقشار خداجوی و ولایت مدار ایران اسلامی در راهپیمایی بزرگ 22 بهمن شرکت می کنند تا ضمن تجدید بیعت خود با مقام معظم رهبری یکصدا فریاد استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را سردهند.

سایر اقشار بسیج نیز هرکدام با صدور بیانیه های جداگانه ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، از عموم مردم دعوت کردند تا در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن حضوری فعال و پرشور داشته باشند.