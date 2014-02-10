دستاوردهای علمی و فناوری دانشگاه ها مرهون انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر رضا فرجي دانا با صدور پيامي به مناسبت سی و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامی تاكيد كرد: دانشگاهيان همان گونه كه در پيروزي انقلاب پيشگام بوده اند، امروز نيز در همراهي با انقلاب و نظام اسلامي پيشتاز هستند.



وی با اشاره به نقش دانشجويان و دانشگاهيان در تحقق آرمان هاي انقلاب اسلامي خاطرنشان کرد: دانشجويان و دانشگاهيان از ابتداي تأسيس دانشگاه تا پيروزي انقلاب اسلامي نقشي پيشرو و برجسته در شكل گيري مبارزات و ترويج انديشه هاي انقلابي در ملت مسلمان ايران داشته و همگام با آحاد مردم حضور فعال و مؤثري را ايفاء کرده اند.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری افزود: دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي بيش ازساير نهادها ازمواهب انقلاب اسلامي بهره برده اند؛ دستاورد دانشگاه‌ها در عرصه هاي علم و فناوري كه جهانيان را به خيره درآورده است، همگي مرهون انقلاب اسلامي است .

در اين پيام آمده است: اينك در آستانه سي و پنجمين سال پيروزي انقلاب اسلامي همگام با ملت سرافراز ايران اسلامي، جامعه علمي و دانشگاهي كشور نيز با گراميداشت فجر انقلاب اسلامي، در راهپيمايي 22 بهمن شركت و با آرمانهاي انقلاب اسلامي، امام خميني (ره) و رهبري معظم انقلاب بيعت و تجديد ميثاق مي کنند.