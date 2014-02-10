اروپایی ها به لیبی کمک نظامی می کنند/ برگزاری نشست ویژه در اوایل مارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "لوران فابیوس" وزیر خارجه فرانسه بر لزوم کمک نظامی به دولت لیبی برای مقابله با فعالیت های تروریستی در این کشور تاکید کرد. وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی RTL فرانسه تاکید کرد در این راستا کنفرانسی بین المللی در اوایل ماه مارس در رم برگزار خواهد شد.

فابیوس با بیان این که این اقدام به معنای مداخله نظامی در لیبی نیست یادآور شد علاوه بر فرانسه دیگر کشورهای اروپایی از جمله آلمان آمادگی خود را برای کمک به لیبی در این زمینه اعلام کرده اند.

وزیر خارجه فرانسه در عین حال از اشاره به این که چه نوع کمک هایی قرار است به دولت لیبی بشود، خودداری کرد. این در حالی است که طی سال های اخیر منطقه کویری و وسیع لیبی برای شبه نظامیان القاعده که از شمال مالی به این کشور پناه آورده‌اند به یک پایگاه امن تبدیل شده است.

پیش از این "ژان ایو لودریان" وزیر دفاع فرانسه بر انجام مداخله نظامی در لیبی تاکید کرده است. به گفته وی لیبی درگیر چالشی بزرگ شده و فرانسه موظف است به کشورهای همسایه خود کمک کند. بنابراین برای مبارزه در برابر نا آرامی‌ها و هرج و مرج در این کشور آمادگی دارید.

گفتنی است مقامات لیبی در پاسخ به درخواست فرانسه با اعلام این که نیازی به مداخله خارجی‌ در امور داخلی‌شان ندارند برای آموزش ارتش و نظامیان‌شان از آنها یاری خواسته‌اند.