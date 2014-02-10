اظهارات عجیب رضا عطاران/ برای خنداندن مردم حاضرم هر کاری بکنم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم «طبقه حساس» عصر امروز، 21 بهمن ماه در سالن سعدی کاخ جشنواره با حضور کمال تبریزی، کارگردان این فیلم، پیمان قاسم‌خانی، نویسنده فیلمنامه، حبیب رضایی، بازیگردان و انتخاب کننده بازیگران، پیمان یزدانیان آهنگساز فیلم «طبقه حساس»، جواد نوروزبیگی، تهیه کننده فیلم و رضا عطاران، آزاده صمدی و هوتن شکیبا بازیگران فیلم «طبقه حساس» برگزار شد.

در ابتدای این نشست کمال تبریزی درباره فیلم و ایده آن توضیح داد: اگر بخواهیم جان مایه فیلم را توضیح دهیم می‌توانم به این وضوع اشاره کنم که متاسفانه فرهنگ غلطی در فرهنگ، رفتار و سکنات ما وارد شده که قدری ناشکر شده ایم و نسبت به داشته هایمان بی تفاوت هستیم.

وی افزود: هنگامی که داشته‌هایمان را می گیرند می فهمیم که چه چیز را از دست داده ایم. وقتی طرح اصلی نوشته شد در ذهنم این بود که تا زمانی که عزیزانمان در کنارما هستند خیلی به آن ها اهمیت نمی دهیم اما وقتی فوت می کنند و یا آنها را از دست می‌دهیم، افسوس می خوریم که چرا فلان کار را در حقشان نکردیم.

کارگردان فیلم «مهر مادری» در مودر شوخی‌هایی که در فیلم گنجانده شده است، گفت: همه شوخی هایی که در فیلم هست همه در مسیری هستند که شخصیت اصلی را به نقطه ای برساند که او را به دلتنگی همسرش برساند و نشان دهد که به این نتیجه رسیده است که تنها شده است.

وی سکانس آخر فیلم را سکانس کلیدی و نقطه مهم فیلم دانست و بیان کرد: تمام اتفاقاتی که در فیلم افتاد بر این اساس جلو می روند که به این سکانس برسیم و مخاطب با دیدن این سکانس به ماجرا اشراف پیدا می کند.

وی در مورد بازی عطاران در فیلم «طبقه حساس» توضیح داد: عطاران آدم نازنینی است و به همه کارگرانان پیشنهاد می کنم که حتما با او کار کنند زیرا غرور کاذبی که بسیاری از سوپراستارهای ما دارند او ندارد. او لحنی خاص و رنگی ویژه به فیلم وارد و اضافه می کند که از فیلم و داستان بیرون نمی زند و فیلمم را خراب نمی کند.

تبریزی در پایان سخنانش سخن به تمجید از عطاران گشود و گفت: فکر می کنم رضا عطاران بازیگر بسیار خوبی است و در کنار سوپر استارها قرار می گیرد، اما اخلاق بسیار خوبی دارد علیرغم تمام توانایی هایی که دارد اما وجوه بدی که در بعضی سوپراستارهای ما وجود در او نیست.

در ادامه پیمان قاسم‌خانی، نویسنده فیلمنامه «طبقه حساس» گفت: طرح اولیه فیلم به سیروس همتی تعلق داشت. او داستانی یک خطی که برای تعریف کرد که مردی بوده که روی قبر خانمی دفن می شود و من از ابتدا عاشق این داستان شدم و فیلمنامه را نوشتم.

وی افزود: من از اول این فیلم را آن قدر کمدی نمی دیدم و به آقای تبریزی گفتم که فیلم ما کمدی نیست در واقع فیلمی هست که هر چه جلوتر می رود تیره و تارتر می شود. به هر حال من این کار را در کنار کارهای دیگرم نمی گذارم.

قاسم‌خانی در مورد ایرادات اولیه که به فیلنامه گرفته اند گفت: ما در مقابل بسیاری از ایراداتی که به فیلنامه گرفته بودن ایستادگی کردیم ولی یکی از عجیب ترین خواسته ها و البته مسخره ترین آنها این بود که از ما می خواستند که جای زن و مرد را در طبقه های قبر عوض کنیم و مرد پایین باشد و زن در طبقه بالایی قرار گیرد.

حبیب رضایی، مسوول انتخاب بازیگر این فیلم نیز درباره انتخاب عطاران برای این فیلم گفت: پروسه طولانی در مورد این فیلم اتفاق افتاد و این طور نبود که پیمان قاسم خانی بلافاصله فیلمنامه را بنویسد و ما بسازیم.

وی به توقیف فیلمنامه در ابتدای دولت دهم اشاره کرد و گفت: این فیلمنامه بعد از ارایه در سال 88 توقیف شده بود در آن زمان انتخاب اصلی ما پرویز پرستویی بود، صحبت ابتدایی هم شده بود ولی فیلمنامه اجازه نگرفت و بعدا که اجازه یافت آقای پرستویی درگیر کار دیگری بود در نتیجه از عطاران استفاده کردیم و الان فکر می کنم کار بدون عطاران قابل تصور نیست.

رضا عطاران نیز درباره بازی در فیلم توضیح داد: من برای اولین بار که برای شروع کاری می روم با انرژی ثابتی می روم و بقیه انرژی را در ادامه کار می گیرم. در این کار آقای تبریزی انتهای انرژی بود، در او انگیزه یک کار اولی را دیدم. او در همه مراحل حضور داشتند و نظرشان این بود که باید این طور باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برای خنداندن مردم دست به هر کاری می‌زند و گاهی «قبح شکنی» می کند، گفت: من با افراد جامعه خیلی حرف می زنم و انها با من درد و دل می کنند و همگی از من می خواهند که مردم را بخندانم. روز منتقدی نوشته بود که عطاران برای خنداندن مردم حاضر است شلوارش را هم از پا در بیاورد و من امروز می گویم که بله من برای این مردم هر کاری لازم باشد می کنم.

آزاده صمدی و هوتن شکیبا، دو بازیگر این دیگر این فیلم هم که در نشست حضور داشتند بر این نکته تاکید کردند که در حضور حبیب رضایی و کمال تبریزی بازی ها یک دست در آمده است.

پیمان یزدانیان آهنگساز فیلم که برای موسیقی این فیلم نامزد دریافت سیمرغ جشنواره شده است درباره موسیقی این فیلم تاکید کرد: می خواستم موسیقی بر اساس شکل گیری و تغییر شخصیت اصلی داستان یعنی آقای کمالی باشد. دوست داشتم که به تنها شدن او بپردازم و عشقی که در انتها پیدا می کند. در واقع سعی داشتم که موسیقی بیشتر درونی و عمیق باشد و نمی خواستم در خدمت بافت کمدی فیلم قرار گیرد.

حواشی جلسه:

* منتقد و مدیر جلسه با تاخیر و بعد از نشستن عوامل فیلم در نشست حضور پیدا کرد.

* پیمان قاسم‌خانی در پاسخ به نقدی با این مضمون که وقت برای نوشتن فیملنامه نگذاشته گفت که از این به بعد به جای دو سال فکر کردن و نوشتن فیلنامه سه سال فکر می کند و سه سال می نویسد.

* قاسم‌خانی در پاسخ به سوالی در مورد بازی های کوتاهش در فیلم «طبقه حساس» گفت که سخت ترین قسمت بازی در این فیلم بای در نقش جنازه بود که من به عنوان جنازه گروه را بسیار اذیت کردم.

* رضایی در بحثی که در مورد توقیف فیلمنامه داشت گفت که همگان باید بدانند که هیچ فیلمی داخل کمد نمی ماند.