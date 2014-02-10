طرح ترسیب کربن در 12 استان کشور اجرا می شود/ بسیج جوامع محلی و توانمند سازی آنها

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کارگر عصر دوشنبه در نشستی با مجریان و تسهیل گران طرح ترسیب کربن در مناطق جنوبی شهرستان دامغان، با اشاره به اینکه طرح ترسیب کربن در 12 استان کشور اجرا می شود اظهار داشت: اجرای این طرح برای نخستین بار در استان خراسان جنوبی کلید خورد و بعد از آن در پنج استان دیگر که استان سمنان شامل آن نیز می شود اجرا و در آینده در شش استان دیگر گسترش خواهد یافت.

وی افزود: استان های دیگر نیز برای اجرای این طرح بین المللی که با همکاری دفتر عمران سازمان ملل انجام می شود متقاضی هستند که موضوع دردست بررسی است.

بسیج جوامع محلی و توانمند سازی آنها در طرح ترسیب کربن

مدیرکل دفتر بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد: در اجرای این طرح بین المللی از رویکرد های مشارکتی بسیج جوامع محلی و توانمندسازی آنها به منظور کارهای احیایی استفاده می شود.

وی به دستاوردهای اجرای طرح ترسیب کربن نیز اشاره و اظهار داشت: دستاوردهای این طرح شامل ظرفیت سازی در سطح محلی، توانمند سازی مردان و زنان، ایجاد مشاغل خرد و جلب مشارکت روستائیان در راستای احیا و مدیریت اقتصادی مراتع تخریب شده است و از دستاوردهای دیگر و چشمگیر این طرح بین المللی مشارکت کامل تمامی مردم محلی و به خصوص زنان در مدیریت پایدار منابع طبیعی خواهد بود.

کارگر از کنترل شرایط بیابانی و کاهش گازهای گلخانه ای، افزایش بهره برداری از زمین های مناطق خشک و کاهش روند بیابانزایی، فقرزدایی از طریق توانمندسازی جوامع محلی به منظور مدیریت پایدار را از اهداف اصلی اجرای طرح بین المللی ترسیب کربن در کشور یاد کرد.

مدیر کل دفتر بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: برای اجرای این طرح بین المللی تفاهم نامه ای بین سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و برنامه عمران سازمان ملل متحد به امضا رسیده که با پشتوانه خوب طی پنج سال اجرا می شود.

اجرای طرح ترسیب کربن در 11 روستای جنوب دامغان

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از اجرای طرح ترسیب کربن در 11 روستای جنوب شهرستان دامغان خبر داد و اظهار داشت: این طرح بین المللی در حاشیه کویر مرکزی و در جنوب این شهرستان و در مناطق حسینان، معلمان، رشم، کوه زر و دیگر روستاهای اطراف در مساحتی به میزان 55 هزار هکتار اجرا می شود.

سید نقی عزیزی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح بین المللی دو هزار و 500 نفر جمعیت در 11 روستای جنوب دامغان تحت پوشش قرار می گیرند افزود: این مناطق در اجرای طرح از مهمترین مراکز جمعیتی توسعه نیافته استان سمنان است.

وی یاد آور شد: برای اجرای این طرح هشت میلیارد ریال اعتبار اختصاص پیدا کرد که تا کنون سه میلیارد آن جذب شده است.

در این نشست مجریان، تسهیل گران، مسئولان و کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان هر یک به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در جهت اجرای هر چه بهتر طرح پرداختند و گزارشی از آخرین اقدامات در اجرای آن ارائه دادند.

مدیر کل دفتر بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در خاتمه این نشست باتفاق معاون فنی و مسئول امور بیابان اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان، مجریان و تسهیل گران، کارشناسان اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان دامغان از اجرای طرح ترسیب کربن در روستاهای جنوب دامغان بازدید و از نزدیک در روند اجرای این طرح قرار گرفتند.

شهرستان دامغان با 671 هزار هکتار اراضی بیابانی از جمله مناطق فعال در امر احیا و اصلاح اراضی بیابانی است که تا کنون در سطحی حدود 53 هزار هکتار عملیات بذرپاشی و نهالکاری اجرا شده است.