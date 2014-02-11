رفع آلودگی کارخانه سیمان ونیروگاه در استان قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، صدرالدین علیپور در نشست معصومه ابتکار با روسای دانشگاهها و مدیران و نمایندگان HSE صنعت و تشکل های مردم نهاد که دوشنبه شب در استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: نيروگاه شهيد رجايي، كارخانه هاي سيمان آبيك، شيشه قزوين، شيشه فلوت خاورميانه، كارخانه قند قزوين، سيمگون و واحدهاي متعدد توليد ميلگرد و مقاطع فولادي در محدوده شهرستان تاكستان، انواع كاشي و سراميك، شهرك تخصصي كاني غير فلزي برليان، واحدهای تولیدآجر و واحدهاي تصفيه دوم روغن از پتانسيل هاي صنعتي خوباستان قزوین است.

وی افزود: شهركهاي صنعتي آبيك، كاسپين، ليا، حيدريه، خرمدشت، حكيميه، آراسنج و نواحي صنعتي شال و اسفرورين، آوج و دانسفهان از ديگر فرصتهايي است كه همواره جاذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي در این منطقه بوده است.



علیپور بیان کرد: مناطق چهارگانه تحت مدیریت استان شامل باشگل با مساحت 25 هزار و 198 هکتار، شش منطقه شکار ممنوع با مساحت 459 هزار و 184 هکتار در استان موجود است که نسبت درصد مساحت مناطق چهارگانه استان به مساحت استان 1.6 درصد بوده که با میانگین کشوری با همه استعدادهای موجود،فاصله زیادی دارد.

این مسئول گفت: منطقه حفاظت شده باشگل، منطقه شکار و تیراندازی ممنوع الموت شرقی، طارم سفلي، الموت غربی، آوج، آبگرم و الله آباد از مناطق تحت پوشش استان است.

مدیرکل حفاظن محیط زیست استان قزوین یادآورشد: در دو ماه گذشته و آغاز مدیریت جدید نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی صنایع استان(شناسنامه زیست محیطی)، شروع پروژه بررسی وضعیت زیست محیطی واحدهای پرورش ماهیان سردآبی استان، تهیه بانک اطلاعاتی معادن فعال سطح استان، بازديد از پروژه راه قزوين- الموت- تنكابن، ديدار و نشست با مسئولان و مديران و فرماندهان انتظامي استان و امضاء تفاهم نامه ،نشست هم انديشي با نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد استان، برگزاري مراسم متنوع در هفته هواي پاك، همايش پياده روي خانوادگي و دوچرخه سواري، درختكاري در سطح مدارس دوستدار محيط زيست در استان اقدام شده است.

آلودگی کارخانه سیمان و نیروگاه مهمترین تهدیدات زیست محیطی استان قزوین

علیپور بیان کرد: وجود واحدهای بزرگ آلاینده در استان از جمله نیروگاه شهید رجایی که امکان کنترل کامل آلودگی به دلیل عدم تامین سوخت گاز در حال حاضر را ندارد، افت شدید آبخوان دشت قزوین به دلیل برداشت های بی رویه،حفر چاههای غیر مجاز و عدم اصلاح الگوی کشت، افت شدید آبخوان دشت قزوين از مهمترین مشکلات زیست محیطی استان است.



وی افزود: به رغم وسعت کم، استان قزوین پذیرای تعداد زیادی از متقاضیان تولید اعم از خدماتی و صنعتی است که استقرار واحدها را بدلیل واقع شدن در حریم و نزدیکی حرایم شهرها با مشکل مواجه کرده است.

علیپور عدم آماده سازی سایت مطالعه شده جایگاه پسماند ویژه استان، عملی نشدن ارتقای سطح دو منطقه شکار و تیراندازی ممنوع الموت و طارم سفلی به حفاظت شده با توجه به اهمیت این دو منطقه به لحاظ تنوع گونه ای و اکوسیستمی، متناسب نبودن تعداد محیط بانان با مساحت مناطق تحت مدیریت، کمبود تجهیزات و امکانات حفاظتی متناسب با وسعت مناطق و تکنولوژی روز، عدم تامین اعتبار لازم برای جبران خسارات ناشی از حمله وحوش به باغات، مزارع، دامها و انسان در سالهای اخیر و عدم استعلام از محیط زیست در زمینه اکتشاف و بهره برداری از معادن در عرصه های خارج از مناطق چهارگانه را از دیگر چالش های زیست محیطی استان برشمرد.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین از معاون رئیس جمهور خواست با توجه ويژه به استان در تخصیص بودجه گردوغبار، افزايش ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا و سرانه فضاي سبز، تدوین و ابلاغ سند نهایی آمایش سرزمین استان، توجه به احياي باغستانهای سنتی به عنوان ميراث ملي و کمربند سبزشهری، اصلاح حرایم مصوب شهرهای استان، تفويض اختيار استاني در استقرار صنايع(كارگروه ماده 8) و حذف و اضافه کردن صنایع آلاینده به اداره کل استان به عنوان اهرم نظارتی محیط زیست پشتیبانی لازم انجام شود.

افزایش مناطق حفاظت شده استان ضروری است

وی اظهارداشت: هماهنگی و پیگیری در راس وزارتخانه های نیرو و نفت برای حل مشکل سوخت نیروگاه شهید رجایی، توجه ویژه به راه اندازی مرکز تحقیقات زیست محیطی استان، مساعدت در جبران خسارات وارده به مزارع، باغات، دام ها و انسان ناشی از حمله وحوش، حمایت ویژه از ارتقاء سطح مناطق طارم والموت به حفاظت شده و احیاء مواد 104 و 134 برنامه سوم(تنفیذی در برنامه چهارم) در خصوص اعمال جرايم زيست محيطي به عنوان یکی ازابزارهای اصلی از دیگر درخواست هایی است که امیدواریم معاون رئیس جمهور موافقت و مساعدت لازم را در این موارد انجام دهد.

علیپور تصریح کرد: اختصاص فضای مناسب در استان جهت راه اندازی سایت دفع پسماندهای ویژه با توجه به مطالعات گذشته، حمایت از پروژه احیاء گونه آهو در دشت بویین زهرا، تكميل پارك حيات وحش باراجين، حمايت ازتكميل سايت پردازش و دفع محمدآباد به مساحت 111 هکتار در محور قزوین، بویین زهرا، ايجاد مركز آموزش محيط بانان با همكاري سازمان جهاد كشاورزي، ايجاد مراكز درماني حيات وحش به صورت منطقه اي و حمایت لازم در به ثمر رسیدن پروژه راه سبز محور تهران به رشت و مساعدت در برگزاری همایش بین المللی صنعت و محیط زیست در استان از دیگر نیازهای استان است که نیازمند کمک مسئولان کشوری است.