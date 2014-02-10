  1. استانها
  2. قزوین
۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۲

اختیارات استانی مدیران محیط زیست افزایش یابد

اختیارات استانی مدیران محیط زیست افزایش یابد

قزوین- خبرگزاری مهر: استاندار قزوین گفت: در صورت افزایش اختیارات مدیران استانی محیط زیست ضمن تسریع در کار می توان با تصمیم گیری به موقع از بروز بسیاری از مشکلات ریست محیطی جلوگیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری استان ظهر دوشنبه با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست در محل استانداری قزوین برگزار شد.

مرتضی روزبه در این جلسه اظهارداشت: تعامل بخش هاي مختلف با يكديگر لازمه رشد و توسعه پايدار است.

وی، ضمن تاكيد بر لزوم همكاري هرچه بيشتر دستگاه هاي مختلف به منظور رشد و توسعه روز افزون استان بیان کرد: در استان قزوين رويكرد ما ممنوعيت تقابل است و قرار نيست هيچ بخشي قرباني بخش ديگري شود.

روزبه، با اشاره به اينكه موضوع محيط زيست بحث انسان، سلامت و زندگي است افزود: بخش صنعت، كشاورزي، امور زيربنايي با محيط زيست بايد مكمل يكديگر باشند و راه حل منطقي مديريت مسايل اين است كه همه ما فهم مشترک از مسايل داشته باشيم.

در ادامه این جلسه صدالدین علیپور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین هم با ارائه گزارشی از وضعیت زیست محیطی استان خواستار تامین نیروی انسانی مورد نیاز، افزایش ایستگاه های سنجش آلایندگی، تصویب مناطق حفاظت شده الموت و طارم شد.

کد مطلب 2233707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها