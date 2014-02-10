اختیارات استانی مدیران محیط زیست افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری استان ظهر دوشنبه با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست در محل استانداری قزوین برگزار شد.

مرتضی روزبه در این جلسه اظهارداشت: تعامل بخش هاي مختلف با يكديگر لازمه رشد و توسعه پايدار است.

وی، ضمن تاكيد بر لزوم همكاري هرچه بيشتر دستگاه هاي مختلف به منظور رشد و توسعه روز افزون استان بیان کرد: در استان قزوين رويكرد ما ممنوعيت تقابل است و قرار نيست هيچ بخشي قرباني بخش ديگري شود.

روزبه، با اشاره به اينكه موضوع محيط زيست بحث انسان، سلامت و زندگي است افزود: بخش صنعت، كشاورزي، امور زيربنايي با محيط زيست بايد مكمل يكديگر باشند و راه حل منطقي مديريت مسايل اين است كه همه ما فهم مشترک از مسايل داشته باشيم.

در ادامه این جلسه صدالدین علیپور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین هم با ارائه گزارشی از وضعیت زیست محیطی استان خواستار تامین نیروی انسانی مورد نیاز، افزایش ایستگاه های سنجش آلایندگی، تصویب مناطق حفاظت شده الموت و طارم شد.