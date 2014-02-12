حسن ابراهیمی به عنوان فرماندار جدید بوشهر معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تقدیر و معارفه فرماندار جدید بوشهر صبح چهارشنبه با حضور استاندار بوشهر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار و تعدادی از مسئولان دستگاه‌‌های اجرایی استان بوشهر برگزار شد.

در این آئین حسن ابراهیمی به عنوان نخستین فرماندار بوشهر در دولت تدبیر و امید معارفه شد و از تلاش های غلامحسین خسروی تقدیر شد.

لازم به ذکر است که حسن ابراهیمی در دولت اصلاحات فرماندار شهرستان دشتی بود و در اواخر استانداری فریدون حسنوند به عنوان مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری منصوب شد.

این تغییر، دومین تغییر فرمانداران استان بوشهر در دولت یازدهم است و پیش از این نیز فرماندار شهرستان تنگستان تودیع و معارفه شده بود.

معارفه فرماندار شهرستان تنگستان روز دوشنبه برگزار شد و غلام رضا ترک زاده به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معارفه شد و از تلاش های احمد جعفری نسب که به عنوان فرماندار هندیجان انتخاب شده است، تقدیر شد.

غلامرضا ترک‌زاده سابقه بیش از ۱۵ سال کار مدیریتی را در کارنامه خود دارد و مدتی به عنوان بخشدار مرکزی دشتستان، شهردار بندر ریگ و شبانکاره، معاون فرماندار دشتستان و کارشناس سیاسی فرمانداری دشتستان فعالیت داشته است.