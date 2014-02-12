جزیره هرمز با ورود سرمایه گذاران متحول می شود

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار هرمزگان در سفر به جزيره هرمز از زيرساخت هاي اين بخش، قلعه پرتغالي ها و فرش خاكي هرمز بازديد كرد و سپس در نشست شوراي اداري حضور يافت.

جاسم جادري ظهر چهارشنبه در این نشست ظرفيت و پتانسيل هاي بالقوه جزيره هرمز را بسيار بالا عنوان كرد و اظهار داشت: طبق بررسي هاي انجام شده چندين منطقه براي تبديل به منطقه آزاد در نظر گرفته شده كه جزيره هرمز در اولويت آنها قرار دارد.

وي اضافه كرد: با توجه به نزديكي هرمز به سرزمين مادري و زيبايي هاي كم نظير طبيعي و تاريخي و همچنين موقعيت جغرافيايي مناسب، اين جزيره مي تواند به منطقه اي آزاد هم تراز با جزيره كيش تبديل شود.

وي گفت: با محقق شدن اين برنامه بخش زيادي از مشكلات جزيره رفع شده و ورود سرمايه گذاران و بخش خصوصي جزيره هرمز را متحول خواهد كرد.

استاندار هرمزگان خاطر نشان كرد: البته هم اكنون وضعيت خدمات رساني به مردم شايسته مردم شهيد پرور هرمز نيست و بايد هر چه زودتر موارد اساسي و اصلي جزيره بررسي و در دستور كار قرار گيرد.

وي در ادامه از سرپرست اداره كل راه شهرسازي هرمزگان خواست تا در خصوص تكميل مسكن مهر و تامين زير ساخت هاي آن اقدامات لازم را انجام دهد و افزود: حل مشكل مسكن مي تواند كمك خوبي به مردمي باشد كه از وضعيت درآمدي مناسبي برخوردار نيستند.

جادري در ادامه با بيان اينكه كشاورزي گلخانه اي به تازگي در جزيره هرمز راه اندازي شده، خواستار تخفيف در واگذاري پساب به كشاورزان شد كه با همكاري مديرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان اين قيمت از 300 تومان به 100 تومان تقليل يافت.

استاندار هرمزگان همچنين در خصوص واردات خودرو از جزيره قشم به هرمز دستور بررسي و پيگيري با نظر مثبت داد.

وي در پايان خطاب به معاون برنامه ريزي استانداري هرمزگان خواستار بررسي هاي لازم جهت تخصيص اعتبار به برخي از بخش هاي زيرساختي جزيره هرمز شد.

شايان ذكر است كمك اعتباري به شهرداري هرمز و تامين يك دستگاه خودرو براي پاسگاه هرمز از موارد درخواستي شوراي شهر هرمز بود كه مورد موافقت استاندار هرمزگان قرار گرفت.