  1. دين، حوزه، انديشه
۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۱

نشست خبری سی و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن فردا برگزار می‌شود

نشست خبری سی و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن فردا برگزار می‌شود

نشست خبری سی و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، فردا شنبه، 26بهمن ماه در سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و ششمین دوره مسابقات سراسری حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم به عنوان بزرگ‌ترین رویداد قرآنی جمهوری اسلامی ایران، از 1 تا 6 اسفندماه در شیراز برگزار می‌شود که نشست خبری این دوره از مسابقات با حضور ولی یاراحمدی، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف در روز شنبه 26 بهمن ماه برگزار می شود.

براساس این گزارش، در این دوره از مسابقات بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر در سطوح شهرستانی و استانی به رقابت پرداختند و در سطح ملی در این دوره چهره‌های برگزیده قرآنی به رقابت می‌پردازند و نفرات اول به مسابقات بین‌المللی راه می‌یابند.

کد مطلب 2235806

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها