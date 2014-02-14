به گزارش خبرنگار مهر، جلسات داستانخوانی نویسندگان مسجد جوادالائمه (ع) با تصمیم شورای نویسندگان این مسجد، احیاء و از این پس به صورت مستمر برگزار خواهد شد. این جلسات که از سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تا حدود 10 سال پیش با محوریت مرحوم امیرحسین فردی برگزار میشد، به دلیل پارهای مشکلات، بیش از 10 سال قبل متوقف شد.
بر اساس اعلام، دوره جدید این جلسات به صورت مستمر و هر ماه یکبار برگزار خواهد شد.
این جلسات به سبک جلسات سری قبل، روزهای دوشنبه برگزار خواهد شد و اولین جلسه آن نیز روز دوشنبه هفته آینده 28 بهمن برپا خواهد شد و ابراهیم زاهدی مطلق نخستین نویسندهای است که در این نشست داستان خوانی خواهد داشت.
برای دیگر نشستهای این برنامه نویسندگانی چون علیرضا متولی، محمد ناصری و ناصر نادری برای خواندن قصههای خود در جلسات آینده اعلام آمادگی کردهاند.
یادآوری میشود جلسات قصهخوانی و شكلگيري شورای نويسندگان مسجد جوادالائمه (ع) که از نیمه دوم دهه 50 شمسی و با همت زنده یاد امیرحسین فردی آغاز شده بود، به مدت دو دهه ادامه داشت.
اما به مرور زمان و به دلیل پراکنده شدن اعضاء و مشغلههای آنها، فعاليت جمع مورد اشاره به شكل انتخاب كتاب سال شهيد حبيب غنيپور ادامه یافت و این جلسات به صورت مستمر در سالهای اخیر برگزار نمیشد.
نظر شما