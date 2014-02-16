دعوا بر سرِ زمین پتروشیمی که هیچگاه کلنگ زنی نشد/ وقتی "خشت اول" کج نهاده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مردادماه سالجاری مراسم نهادن "خشت اول" پتروشیمی کوهدشت در حالی برگزار شد که این مراسم به جای محل احداث پروژه و انجام کلنگ زنی های مرسوم در جریان شورای اداری کوهدشت برگزار شد.

از آن روز تاکنون نزدیک به هفت ماه می گذرد و هنوز کسی شاهد به زمین خوردن حتی یک کلنگ برای آغاز عملیات اجرایی پتروشیمی کوهدشت نبوده است تا یک گره دیگر به مجموع گره های کور در حوزه صنعت لرستان افزوده شود.

این در حالیست که به یک باره اعلام می شود که متولی اجرای پتروشیمی کوهدشت تصمیم گرفته است که محل اجرای پروژه را تغییر دهد، پروژه ای که هنوز معلوم نیست محل اولیه احداث آن کجاست تا بتوان نسبت به تغییر محل احداث آن اقدام کرد تا استاندار لرستان بگوید ابتدا تعیین تکلیف کنید که آیا در این "قبر مرده ای وجود دارد یا نه"!

در این راستا بخش عمده ای از جلسه شامگاه شنبه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به موضوع پتروشیمی کوهدشت که گویا "خشت اول" آنها کج نهاده شده است، اختصاص یافت تا این پروژه هنوز اجرا نشده به راه کج خود ادامه دهد.

پروژه ای که شروع نشده متوقف شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در این رابطه با بیان اینکه مصوبه احداث پتروشیمی کوهدشت مربوط به دور دوم سفر هیئت دولت به استان لرستان است اظهار داشت: این صنعت به پیشنهاد وزارت نفت در این شهرستان به تصویب رسیده و اجرایی شده است.

حجت الله بیرانوند با بیان اینکه خوراک پتروشیمی کوهدشت گاز طبیعی است که از محل خط 36 اینچ گاز که از استان لرستان می گذرد تامین می شود ادامه داد: میزان گاز طبیعی مورد نیاز پتروشیمی کوهدشت به صورت سالانه 600 میلیون متر مکعب است.

وی با اشاره به تولید 40 هزار تن اتیلن در صورت بهره برداری از این طرح صنعتی تصریح کرد: همچنین با بهره برداری از این پتروشیمی 120 هزار تن پروپیلن به صورت سالانه تولید می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان بیان داشت: مواد تولید شده در پتروشیمی کوهدشت در حوزه های مختلف تولید لاستیک خودرو، عایق، روکش سیم و کابل، لوله سازی، و ... مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اختلاف بر سر زمین پروژه ای که هیچ گاه کلنگ زنی نشد

بیرانوند با اشاره به ایجاد 400 فرصت شغلی با بهره برداری از پتروشیمی کوهدشت تصریح کرد: کل سرمایه گذاری این طرح 480 میلیون دلار و پنج هزار میلیارد ریال است.

وی با اشاره به ارائه این طرح صنعتی به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان برای دریافت تسهیلات عنوان کرد: میزان تسهیلات درخواست شده برای اجرای این صنعت در کوهدشت 408 میلیون دلار و چهار هزار و 250 میلیون ریال است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه هم اکنون برای اجرای این پروژه اختلافاتی در زمینه تامین زمین وجود دارد تصریح کرد: نظر مجری این پروژه احداث آن در شهرک صنعتی شهرستان کوهدشت است و این در حالیست که نظر استان احداث آن در اراضی ملی است.

مدیر عامل شعب بانک ملی استان لرستان نیز در این رابطه با بیان اینکه با اجرای این طرح بیش از 500 میلیارد تومان منابع مالی وارد استان لرستان می شود اظهار داشت: با توجه به تصویب این طرح در کارگروه اشتغال بانک ملی نیز تسهیلات لازم را برای اجرای آن پرداخت خواهد کرد.

ساکی با تاکید بر اینکه سهامداران پتروشیمی کوهدشت از نظر بانک دارای صلاحیت لازم هستند و دارای پشتوانه قوی هستند تصریح کرد: این طرح نیز فرصتهای شغلی مطلوبی در شهرستان کوهدشت نیز ایجاد خواهد کرد.

پتروشیمی کوهدشت در نقطه شروع متوقف شد

غلام رضا حمزه پور فرماندار شهرستان کوهدشت در این رابطه با انتقاد از عدم اجرای پروژه پتروشیمی این شهرستان اظهار داشت: متاسفانه هنوز در این رابطه هیچ گونه کار اجرایی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه در ابتدای شروع به کار پتروشیمی کوهدشت هشت نقطه برای اجرایی شدن آن به سرمایه گذار معرفی شد بیان داشت: در نهایت زمینی به مساحت 100 هکتار در منطقه خوشناموند شهرستان کوهدشت برای اجرای آن در نظر گرفته شد.

فرماندار شهرستان کوهدشت با اشاره به برگزاری مراسم آغاز به کار عملیات اجرایی پتروشیمی این شهرستان تصریح کرد: با برگزاری این مراسم برای مردم روشن شد که قرار است که در این محل پتروشیمی احداث شود.

حمزه پور با بیان اینکه بعد از برگزاری مراسم آغاز به کار عملیات اجرایی پتروشیمی این شهرستان ما پیگیر شدیم که کار احداث کلید بخورد، تصریح کرد: جلسه ای که با مدیرعامل پتروشیمی کوهدشت برگزار شد این سرمایه گذار از تغییر محل احداث این صنعت خبر داد و محل جدید آن را منطقه زانوگه عنوان کرد.

استاندار: در این قبر مرده ای هست...؟!

وی با بیان اینکه زمین قبلی که برای احداث پتروشیمی کوهدشت در نظر گرفته شده بود حدود سه کیلومتر با خط تغذیه فاصله داشت ادامه داد: این در حالیست که زمین جدید بیش از 30 کیلومتر با خط تغذیه فاصله دارد.

استاندار لرستان نیز در این رابطه با انتقاد از وضعیت کنونی پتروشیمی کوهدشت اظهار داشت: برای تعیین تکلیف این پروژه جلسه ای با حضور فرماندار کوهدشت، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، مدیر عامل پتروشیمی کوهدشت، بانک ملی و محیط زیست برگزار شود.

هوشنگ بازوند با تاکید بر اینکه باید هر چه زودتر در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد ادامه داد: باید اقدامی صورت گیرد و مشخص شود که در این "قبر مرده ای هست یا نه که ما داریم روی آن گریه می کنیم".

به هر روی باید منتظر ماند و دید که کمیته تشکیل شده برای بررسی وضعیت پتروشیمی کوهدشت به چه نتیجه ای خواهد رسید و آیا شاهد عملیاتی شدن این پروژه خواهیم بود و یا پتروشیمی کوهدشت نیز به سیل پروژه های روی زمین مانده استان اضافه خواهد شد.

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گزارش: فاطمه حسینی