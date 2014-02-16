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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۶:۴۶

هفته بیست و چهارم لالیگا؛

پیروزی پر گل بارسا با درخشش مسی/ برتری اتلتیکومادرید مقابل وایادولید

پیروزی پر گل بارسا با درخشش مسی/ برتری اتلتیکومادرید مقابل وایادولید

هفته بیست و چهارم رقابتهای لالیگا اسپانیا شنبه شب با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم های اتلتیکومادرید، لوانته، بارسلونا و سلتاویگو مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا در حضور بیش از 74 هزار تماشاگر ورزشگاه نیوکمپ با نتیجه پر گل 6 بر صفر میهمان خود رایووایکانو را در هم کوبید. در این دیدار آدریانو (2)، لیونل مسی (36، 68)، الکسیس سانچز (53)، پدرو (56) و نیمار (89) برای بارسا گل زدند.

بارسلونا با این پیروزی 60 امتیازی شد و موقتا با تفاضل گل بهتر نسبت به اتلتیکومادرید در صدر جدول لالیگا قرار گرفت.

در دیگر بازی شنبه شب اتلتیکومادرید با درخشش دیه گو کاستا مهاجم برزیلی الاصل خود وایادولید را از پیش رو برداشت. در این دیدار رائول گارسیا اسکودرو (3) و دیه گو کاستا (4، 74) برای اتلتیکومادرید گل زدند. اتلتیکو با این پیروزی 60 امتیازی شد و موقتا تا قبل از دیدار رئال در جایگاه دوم قرار گرفت.

نتایج کامل دیدارهای شنبه شب لالیگا به شرح زیر است:

اتلتیکومادرید 3 – وایادولید صفر

لوانته یک – آلمریا صفر

بارسلونا 6 – رایووایکانو صفر

ویارئال صفر – سلتاویگو 2

در ادامه این رقابتها یکشنبه شب 4 دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

گرانادا – رئال بتیس

ختافه – رئال مادرید

اتلتیک بیلبائو – اسپانیول

سویا – والنسیا

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 60 امتیاز
2- اتلتتیکومادرید 60 امتیاز
3- رئال مادرید 57 امتیاز (یک بازی کمتر)
4- اتلتیک بیلبائو 44 امتیاز (یک بازی کمتر)
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18- وایادولید 21 امتیاز
19- رایووایکانو 20 امتیاز
20- رئال بتیس 14 امتیاز (یک بازی کمتر)
 

کد مطلب 2236856

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