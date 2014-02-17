غلامرضا دیوسالار مدیر روابط عمومی شبکه تماشا در خصوص قطع بازپخش سریال «سرزمین کهن» ساخته کمال تبریزی از این شبکه به خبرنگار مهر گفت: شبکه تماشا سریال‌های قدیمی یا روی آنتن سایر شبکه‌ها را بازپخش می‌کند. در خصوص ساخته کمال تبریزی نیز ما یک هفته از پخش اصلی سریال عقب‌تر بودیم و جمعه 25 بهمن قسمت دوم آن را بازپخش کردیم.

وی افزود: اما اکنون با توجه به حساسیتی که به وجود آمده این هفته بازپخش قسمت چهارم این سریال را پخش نمی‌کنیم و دنبال یک جایگزین خوب برای جدول پخش هستیم چراکه موظف به تبعیت از دستور سازمان هستیم و اگر پخش «سرزمین کهن» از شبکه سه ادامه پیدا کند، ما هم بازپخش آن را خواهیم داشت.

به گزارش مهر، به دنبال اعتراض مردم قوم بختیاری به برخی دیالوگ‌های «سرزمین کهن»، سازمان صدا و سیما پخش ادامه این سریال را تا اطلاع ثانوی قطع کرده و قائم مقام سازمان نیز برای دلجویی از بختیاری‌ها به خوزستان سفر کرده است.

این سریال که زمان پخش اولین قسمت آن هم با چالش‌هایی رو به رو شده بود و به دلایلی پخش آن چند بار به تاخیر افتاد، اینبار با چالش جدیدی روبه رو شده است و دیالوگ‌هایی که به توهین تعبیر شده است، پخش آن را متوقف کرده است.