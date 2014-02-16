درخواست نویسنده پیشکسوت برای برخورد منطقی با «سرزمین کهن»/ این همه تاریخ نیست

محمد میرکیانی نویسنده پیشکسوت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حواشی که پیرامون پخش سریال «سرزمین کهن» به کارگردانی کمال تبریزی رخ داده است، اظهار کرد: ساخت هر اثر تاریخی حتما به معنای بیان تاریخ نیست بلکه اگر فیلم تاریخی ساخته میشود، قصد بیان تاریخی یک موضوع است. اصلا تاریخ به شکل ناب قابلیت طرح در فیلم را ندارد و ما هیچ اثری نمیتوانیم بسازیم که بی کم و کاست 100 درصد به تاریخ بپردازد.
اثر هنری تاریخی تنها نمایی از یک واقعه است
وی ادامه داد: ما نمایی از یک واقعه را در قالب هنر برای مخاطب بیان میکنیم. تاریخ یک مقوله کاملا چندگانه، پیچیده و تخصصی است و هنرمندان برای اینکه مخاطبان عام را به موضوعات علاقمند کنند فیلم تاریخی میسازند تا این شوق در آنها ایجاد شود که به یک موضوع توجه کند حادثه تاریخی در یک شهر رخ داده ما برای اینکه جایگاه آن ساکنان را نشان دهیم فیلم میسازیم.
سردبیر پیشین «قصه ظهر جمعه» با طرح این پرسش که آیا فیلم «محمد رسول الله» تاریخ اسلام را نشان داده است؟ تأکید کرد: این اثر، فیلم تاریخی موفقی است و گروه تولید آن هم کاملا حرفهای بودند اما هیچ وقت از یک فیلم تاریخی انتظار بیان جزء به جزء و دقیق یک واقعه تاریخی نمیرود. بلکه هر کاری بخشی از یک رویداد را بر اساس نوع نگاه سازندگان تعریف میکند.
هیچ فیلمی نمیتواند تمام تاریخ را در بربگیرد
میرکیانی در خصوص دلیل سوءتفاهم پیش آمده برای هموطنان بختیاری گفت: شاید ما فکر میکنیم باید تاریخ را در یک اثر هنری ببینیم در حالی که مخاطب محض یک واقعه تاریخی کارشناسان و مورخان تاریخی هستند و مخاطب عام بیشتر لذت بصری میبرد. کدام فیلم درباره انقلاب اسلامی را پیدا میکنید که تمام اتفاقات این رویداد را دربرداشته باشد. طبیعی است که هیچ فیلمی نمیتواند بیان کننده وقایع دفاع مقدس و انقلاب و ... باشد.
عضو شورای طرح و برنامه معاونت سیما تصریح کرد: هنرمندان باید این شجاعت را پیدا کنند که به سمت موضوعات جدی بروند. موضوعات خنثی هیچ احساسی را برنمیانگیزد. جامعه ما باید قابیلت پذیرش آثار جدی را داشته باشد. اگر قرار باشد برای هر اثر هنری و واقعه تاریخی ایجاد حساسیت کنیم دیگر هنرمندان به سمت موضوعات جدی نمیروند. بلکه موضوعات خنثی که نه خوبند و نه بد، در دستور کارشان قرار میگیرد. آثاری که تاریخ مصرف دارند.
لزوم حمایت از موضوعات جدی
وی یادآور شد: طرح موضوعات جدی سعه صدر و دقت نظر میخواهد. هنرمندانی که روی این موضوعات دست میگذارند، دلسوز هستند و زحمت میکشند. این را هم در نظر داشته باشید که بیان تاریخی از یک موضوع ربطی به سینمای ایران ندارد و آثار بسیاری در سینمای جهان هم برای بیان وقایع تاریخی ساخته شدهاند که حتما به اصل آن واقعه نپرداختهاند.
میرکیانی با بیان اینکه بهتر است همه دست به دست هم بدهیم و از موضوعات جدی حمایت کنیم تا هنرمندان به سمت موضوعات تاریخی بروند، افزود: لوکیشنهای این آثار نابود و فراموش شدهاند و گاهی باید دوباره ساخته شود. همچنین شخصیتها، عناصر، ابزار و مصالحی که در آثار تاریخی به کار گرفته میشود از دسترس دور هستند و برای ساخت آنها زحمت و هزینه زیادی تقبل میشود. بنابراین نباید صرفا با طرح یک نکته واکنش منفی نشان داد.
با این کارها فیلمساز دیگر سراغ موضوعات جدی نمیرود
مدیر گروه کودک شبکه جامجم که سالها به عنوان مدیر گروه کودک در شبکههای یک و دو حضور داشته است، گفت: با ایجاد فضاهای این چنین فیلمسازان دیگر به سمت موضوعات جدی نمیروند، چون فکر میکنند باز هم مثل این مورد آسیب میبینند.
وی حمایت از این آثار را ضروری دانست و تأکید کرد: بخشی از تاریخ یک کشور در یک سریال تاریخی احیا و این موضوع باعث میشود آن دوره تاریخی توسط اهل فن تحلیل و ارزیابی شود. این موضوع به مخاطب گسترش دید میدهد و او را آگاه میکند. چرا باید مخاطب را از این موهبت محروم کنیم؟ سریالهایی چون «سرزمین کهن» آگاهی مخاطب نسبت به گذشته را افزایش میدهد و در او شوقی برای کند و کاو و کاوش ایجاد میکند.
میرکیانی در خاتمه گفت: بنابراین نباید به صرف دیدن نکتهای، واکنش نشان دهیم. همانطور که آثاری چون «هزاردستان» مرحوم حاتمی ماندگار شده اما تنها نمایی از تاریخ بوده و مثلا مفتش 6 انگشتی قطعا مشابه واقعیت خود نبوده اما به مخاطب کمک کرده تا با مسیر تاریخی بعد قاجاریه و عصر معاصر و فضاهای خاصی از تاریخ معاصر ایران آشنا شود.
به گزارش مهر، پخش سریال «سرزمین کهن» در پنجشنبه 24 بهمن، باعث ایجاد سوء تفاهم برای برخی هم وطنان بختیاری شد. به نحوی که عزتالله ضرغامی در نامهای خطاب به معاون سیما تأکید کرده بود: برابر دانستن نام خانوادگی بختیاری با قوم بختیاری در بعضی دیالوگها، ظرفیت برداشتهای متفاوت از این نام خاص را به وجود آورده و موجب نگرانی و انتقاد هموطنان عزیز بختیاری ما شده است.
این نامه، نامه مشترک کارگردان، تهیهکننده، مشاور سریال سرزمین کهن و همچنین مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما به معاون سیمای رسانه ملی را در پی داشت و این هنرمندان ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص کار، مراتب عذرخواهی خود را اعلام کرده بودند. با این حال اعتراضات نسبت به این سریال همچنان ادامه دارد.
نظر شما