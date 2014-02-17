محیط شهری مناسب شرط اصلی توانمندسازی معلولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شجاع ظهر دوشنبه در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استان، اظهار داشت: مناسب سازی محیط شخصی و خودرو معلولان، محیط اداری و گزارش گیری از مناسب‌سازی سایر دستگاه‌های اجرایی از وظایف ستاد مناسب‌سازی بهزیستی است.

وی با بیان اینکه هر سه ماه جلسات ستاد مناسب‌سازی برگزار می‌شود، افزود: تامين يك دستگاه ون مناسب سازي شده جهت تردد معلولين،هماهنگي با شهرداري و سازمان اتوبوسراني در راستای مناسب سازي پايانه هاي سوار و پياده شدن مسافر در ميدان ابوذر و آزادي شهر بيرجند، پيگيري مناسب سازي دو دستگاه اتوبوس به بالابر توسط شهرداري و سازمان اتوبوسراني به منظور سرويس دهي در شهرك بهزيستي، فعال شدن کمیته مناسب‌سازی حمل و نقل و .... از جمله اقدامات ستاد مناسب‌سازی در استان بوده است.

كارشناس مناسب سازي بهزیستی خراسان جنوبی یادآور شد: خراسان جنوبی سال گذشته در ردیف شش استان برتر کشور در امر مناسب‌سازی قرار گرفته است.

شجاع داشتن محیط شهری مناسب را شرط اصلی توانمندسازی معلولان دانست و ادامه داد: در سطح استان شش درصد افراد دارای معلولیت شدید و 10 درصد دارای معلولیت خفیف هستند که این افراد حق دارند مانند سایر افراد بی‌خطر وارد جامعه شده و از حقوق خود دفاع کنند.

مدیر کل صدا و سیما خراسان جنوبی نیز اظهار داشت: بسیاری از ناهنجاری‌های که در جامعه وجود دارد به دلیل عدم آگاهی افراد از حقوقشان است.

محمد ثقفی با بیان اینکه باید در این راستا مطالبه و نظارت مردمی ایجاد شود، گفت: صداو سیما آمادگی دارد با همکاری دستگاه‌ها برای آگاهی مردم از حقوق شهروندی اطلاع‌رسانی کند.