کمک به عتبات عالیات عامل حفظ شعائر دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مرادی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد بازسازی عتبات عالیات که با حضور جمعی از مسئولین در سالن شهدای گمنام فرمانداری بیجار برگزار شد، اظهار داشت: کمک به عتبات عالیات و توجه به بازسازی و آبادانی حرم ائمه اطهار ضروری و ثواب آن موجب سعادت اخروی و دنیوی خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم مشاركت و همكاري مردم در راستاي بازسازي عتبات عاليات افزود: در راستای بازسازی عتبات عالیات باید از مردم نیز بهره گرفت و این کار خداپسندانه را با پشتوانه مردم به انجام رساند.

وی همچنین به عشق و ارادت مردم ایران اسلامی به اهل بیت (ع) اشاره کرد و يادآور شد: به واسطه همین ارادت قلبی است که مردم به صورت خودجوش در روند بازسازی عتبات عالیات مشارکت دارند و در این امر خداپسندانه سهیم می شوند.

امام جمعه بیجار با تاكيد بر لزوم توجه به اين مسئله مهم در جامعه اضافه کرد: توجه به روند بازسازی عتبات عالیات موجب حفظ و گسترش شعائر دینی و مذهبی بوده و عزت شیعیان را به دنبال خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دشمنان ما به ویژه سلفی‌ها و تکفیری‌ها به دنبال خدشه وارد کردن و کمرنگ جلوه‌ دادن اعتقادات مسلمانان هستند، اظهار داشت: لازم است توجه ویژه ای به اعتقادات مذهبی افراد و بالاخص جوانان شود و روحیه دینمداری رابین آنها بیش از پیش ترویج داد.

حجت الاسلام مرادی با اشاره به فضیلت‌های کمک به اماکن متبرکه اظهار داشت: ماه رمضان، شب‌های قدر، ماه محرم و ایام فاطمیه که دل‌ها مالامال از عشق به خداوند و ائمه اطهار است، بهترین ایام برای کمک به بازسازی حرمین مطهر است.

وی در پایان یاد آور شد: با توکل به خداوند و با پشتوانه مردم، مساعدت خیرین و معتمدین و مسئولان ادارات و ارگان‌ها زمینه‌های لازم برای کمک به بازسازی عتبات عالیات در سطح شهرستان بیجار در نظر گرفته شده است.

در اين نشست همچنين شماري ديگر از مديران ادارات و سازمان هاي دولتي شهرستان بيجار به بيان ديدگاه هاي خود در اين زمينه پرداختند و بر جلب مشاركت هاي مردمي نيز تاكيد كردند.