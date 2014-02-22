کارآفرینی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عاشوری ظهر شنبه در جمع مدیران شهرستان فومن افزود: کارآفرینی شرایط رشد و شکوفایی نسل جوان را با استفاده از امکانات داخلی فراهم کرده و موجب کاهش نرخ بیکاری می شود.

وی همچنین با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی با کار و تلاش همه مردم و سرمایه گذاری در بنگاه های تولیدی محقق خواهد شد، اظهارداشت: با بهره گیری از نیروی انسانی کارآمد و تقویت بنگاه های تولیدی داخلی باید زمینه صادرات کالا را فراهم تا کشور از واردات غیر ضروری بی نیاز شود.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی به نقش صنعت گردشگری در توسعه اشاره کرد و گفت: این دو شهرستان از کانون های مهم صنعت توریسم استان است.

وی افزود: گردشگری روستایی یکی از اشکال گردشگری است که هر روز بر میزان توجه و تاکید بر آن در برنامه ریزی های روستایی و منطقه ای افزوده می شود.

عاشوری اظهارداشت: بخش توریسم به عنوان بخشی مولد در زمینه کسب درآمد و ایجاد اشتغال، در اقتصاد کشورها نقش بسزایی دارد.

وی اذعان داشت: بسیاری از کشورها به صنعت پویای توریسم به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختارهای زیر بنایی نگاه می کنند.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه پایدار گردشگری روستایی به مثابه بخشی ارزشمند و روبه پیشرفت در زمینه های اقتصادی مطرح است.

وی افزود: شهرستان های فومن و شفت دارای جاذبه های طبیعی فراوانی مانند رودخانه ها و آبشارهای متعدد، شالیزارهای سرسبز، باغات و جنگل ها و پارک های تفریحی است.

عاشوری اظهارداشت: علاوه بر جاذبه های طبیعی این منطقه دارای جاذبه های مذهبی و تاریخی مانند مساجد قدیمی، بقعه های متبرکه، شهرک تاریخی ماسوله، قلعه رودخان و سایر موارد است.

وی یادآورشد: فومن و شفت دارای توان های اقتصادی از قبیل کشاورزی، دامپروری، شیلاتی و غیره است.