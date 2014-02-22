پیشنهاد عجیب حافظ به «هملت»/ شبی 4 ساعت روی صحنه بروید

آرش دادگر درباره وضعیت اجرای عمومی نمایش «هملت» به عنوان اثر برگزیده مسابقه بین‌الملل جشنواره سی و دوم تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: اجرای عمومی نمایش «هملت» در لیست اجراهای تالار حافظ قرار داشت و مورد تصویب شورای هنری تالار هم قرار گرفته بود، اما مدیریت تالار حافظ پیشنهادی برای اجرای عمومی نمایش «هملت» داد که پیشنهادی عجیب بود.



این کارگردان شناخته شده عرصه تئاتر یادآور شد: مدیریت تالار حافظ گفت چون دکور نمایش «هملت» ثابت است به جای 30 شب اجرا می‌توانیم 15 شب تالار را در اختیار داشته باشیم و هر شب هم باید نمایش را به صورت دو اجرایی روی صحنه ببریم.



کارگردان نمایش «هملت» درباره پیشنهاد داده شده از سوی مدیریت تالار حافظ تصریح کرد: این پیشنهاد، پیشنهادی عجیب، غیر فرهنگی و غیر مدیریتی است و تصور می‌شود ارائه دهندگان این پیشنهاد با هنر و تئاتر آشنایی ندارند. اگر مدیرانی که در اموری متفاوت از فعالیت‌های هنری چنین پیشنهادی می‌دانند قابل قبول‌تر بود.



دادگر با اشاره به اینکه مدت زمان اجرای نمایش «هملت» 120 دقیقه است، بیان کرد: به دلیل پیشنهاد عجیب تالار حافظ مکان اجرای عمومی نمایش را تغییر دادیم. قرار است «هملت» را اردیبهشت‌ماه سال 93 در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به مدت 30 شب روی صحنه ببریم.



کارگردان برگزیده مسابقه بین‌الملل جشنواره سی و دوم تئاتر فجر درباره احتمال وجود تغییراتی در اجرای عمومی نمایش نسبت به اجرای آن در جشنواره تئاتر فجر یادآور شد: به طور حتم تغییراتی در طراحی صحنه نمایش ایجاد خواهد شد چون ما صحنه را نسبت به فضای تالار حافظ طراحی کرده بودیم ولی سالن استاد سمندریان ابعاد متفاوتی دارد. به طور کلی آثاری که کارگردانی می‌کنم نسبت به هر سالن تغییراتی را در صحنه خود خواهند داشت. اما در دیگر بخش‌های نمایش تغییری وجود نخواهد داشت.



نمایش «هملت» با حضور مهران امام‌بخش، وحید راد، خسرو شهراز، امین طباطبایی، عمار عاشوری، محمدرضا علی‌اکبری، شبنم فرشادجو، بهروز کاظمی، حسام منظور، ساناز نجفی، اسمعیل صالحی، رسول مکوندی و مهراب رستمی در بخش مسابقه بین‌الملل سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه رفت و در پایان جایزه بزرگ بخش بین‌الملل و جوایز برگزیده کارگردانی و طراحی صحنه را از آن خود کرد.





