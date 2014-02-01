به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان بخش های اصلی جشنواره بین المللی تئاتر فجر به شرح زیر اعلام شدند.
آرا هیات داوران مسابقه تئاتر بین الملل
موسیقی
برگزیده: «ولادیمیر استانیفسکی» برای موسیقی نمایش «Pythian Oratorio» از لهستان
طراحی صحنه
برگزیده: «آرش دادگر» برای طراحی صحنه نمایش «هملت» از ایران
بازیگری زن
برگزیده: «نیکل هیسترس» برای بازی در نمایش «خانه برنارد آلبا» از آلمان
بازیگری مرد
برگزیده: «پیام دهکردی» برای بازی در نمایش «مرد بالشی» از ایران
نمایشنامه نویسی
برگزیده: «حسین کیانی» برای نگارش نمایشنامه «در شوره زار» از ایران
کارگردانی
برگزیده: «آرش دادگر» برای کارگردانی نمایش «هملت» از ایران
جایزه ویژه
نمایش «زنان ایبسن» به کارگردانی «یونی داهر» از نروژ
جایزه بزرگ
نمایش «هملت» به کارگردانی «آرش دادگر» از ایران
آرا هیات داوران بخش نمایشنامه نویسی
تقدیر از:
1- «وحید جباری» برای نگارش نمایشنامه «خیلی زود عادت می¬کنیم».
2- «محسن زمانی» برای نگارش نمایشنامه «چیزهایی که پشت در سردخانه جا می¬ماند»
3- «سعید هاشمی¬پور» برای نگارش نمایشنامه «یک فیلم مستند داستانی»
4- «مریم رنگرز» برای نگارش نمایشنامه «ناتمام»
5- «افسانه شکاری» برای نگارش نمایشنامه «بستنی یخی»
هیأت داوران برای نمایشنامه برگزیده انتخابی ندارد.
آرا هیات داوران بخش مسابقه مرور تئاتر ایران
موسیقی
تقدیر: «علی امیدی» برای موسیقی نمایش «کاریزما» از یزد
برگزیده:«حامد علیزاده» برای موسیقی نمایش «بی بری» از رودان
طراحی صحنه
تقدیر: «مجتبی رستمی فر» طراح صحنه نمایش «پرسه در لابلای فریم ها» از اهواز
برگزیده: «علیرضا داوری» طراح صحنه نمایش «بی بری» از رودان
بازیگری
تقدیر بازیگری نوجوان:
1- «حمیدرضا حافظ شجری» برای بازی در نمایش «دو بر یک به نفع بارسلونا» از مشهد
2- «ساجده حاجی زاده» برای بازی در نمایش «بی بری» از رودان
بازیگری زن
تقدیر:
1- «مژده ناظمی» برای بازی در نمایش «رد پر پروانه¬ای از آن سر دنیا» از کرمان
2- «بهناز سلیمانی» برای بازی در نمایش «بذار یه امشب بگذره» از تهران
3- «مریم سالاری» برای بازی در نمایش «بی بری» از رودان
برگزیده: «زهره کامیاب» برای بازی در نمایش «رد پر پروانه ای از آن سر دنیا» از کرمان
بازیگری مرد
تقدیر:
1- «ناصر آل خمیس» برای بازی در نمایش «پرسه در لابلای فریم ها» از اهواز
2- «علی صادقی زاده» برای بازی در نمایش «رد پر پروانه ای از آن سر دنیا» از کرمان
3- «فربد فرهنگ» برای بازی در نمایش «مجلس انتقام جویی هملت» از تهران
برگزیده: «سروش طاهری» برای بازی در نمایش «سنگ بست» از مشهد
نمایشنامه نویسی
تقدیر:
1- «رضا گشتاسب» برای نمایشنامه «یک هفته راه رفتن در بهشت» از یاسوج
2- «جلیل امیری» برای نمایشنامه «رد پر پروانه¬ای از آن سر دنیا» از کرمان
برگزیده: جناب آقای «رسول حق جو» برای نمایشنامه «پرسه در لابلای فریم ها» از اهواز
کارگردانی
تقدیر:
1- «رضا کرمی زاده» برای کارگردانی نمایش «یک هفته راه رفتن در بهشت» از یاسوج
2- «جلیل امیری» برای کارگردانی نمایش «رد پر پروانه ای از آن سوی دنیا» از کرمان
برگزیده: «مجتبی رستمی¬فر» کارگردان نمایش «پرسه در لابلای فریم ها» از اهواز
آرا هیات داوران بخش تازه های تئاتر ایران
موسیقی
تقدیر: «بهنام رحیمی» برای موسیقی نمایش «مجردها»
برگزیده: «محمدرضا جدیدی» برای موسیقی نمایش «سه جلسه تراپی و یک مهمانی»
طراحی صحنه
تقدیر: «منوچهر شجاع» طراح صحنه نمایش «سه جلسه تراپی و یک مهمانی»
برگزیده: «سعید حسنلو» طراح صحنه نمایش «فرجام سفر طولانی طوبا»
بازیگری زن
تقدیر:
1- «رویا افشار» برای بازی در نمایش «مدریک»
2- «فاطمه امینی» برای بازی در نمایش مجردها
3- «الهام کردا» برای بازی در نمایش «سه جلسه تراپی و یک مهمانی»
4- «شیدا خلیق» برای بازی در نمایش «ماضی استمراری»
گروه داوران در این بخش بازیگر برگزیده ای را اعلام نکرده اند.
بازیگری مرد
تقدیر:
1- «سروش طاهری» برای بازی در نمایش «مدریک»
2- «مجید امیری» برای بازی در نمایش «فرجام سفر طولانی طوبا»
3- «فربد فرهنگ» برای بازی در نمایش «به مناسبت ورود اشکان»
4- «امیر کربلایی زاده» برای بازی در نمایش-های «مرگ نویسنده» و «مجردها»
گروه داوران در این بخش بازیگر برگزیده ای را اعلام نکرده اند.
نمایشنامه نویسی
تقدیر:
1- «علیرضا نادری» برای نمایشنامه «فرجام سفر طولانی طوبا»
2- «سیدمحمد مساوات» برای نمایشنامه «قصه ظهر جمعه»
3- «جلال تجنگی» برای نمایشنامه «در همین نزدیکی»
گروه داوران در این بخش برگزیده ای را اعلام نکرده اند.
کارگردانی
تقدیر:
1- «سیدمحمد مساوات» برای کارگردانی نمایش «قصه ظهر جمعه»
2- «شهرام کرمی» برای کارگردانی نمایش «مدریک»
برگزیده: «سیدمحسن حسن زاده» کارگردان نمایش «فرجام سفر طولانی طوبا»
برگزیدگان مسابقه عکس
تقدیر از:
1- «رضا قاسمی زرنوشه» برای عکاسی از نمایش «درخشش در ساعت مقرر»
2- «پریناز آل آقا» برای مجموعه آثار ارائه شده
3- س«صنم توکلی» برای مجموعه آثار ارائه شده
رتبه سوم:
«مهسا صفاری پور» برای عکاسی از نمایش «ریچارد دوم» و مجموعه آثار ارائه شده
رتبه دوم:
«ساره سرلک» برای عکاسی از نمایش «ننه دلاور بیرون پشت در»
رتبه اول:
«پیمان ایروانی» برای عکاسی از نمایش «پهلوان کچل».
برگزیدگان مسابقه پوستر
تقدیر از:
1- «شکوه احمدی» برای طراحی پوستر نمایش «پایتخت ریودوژانیرو»
2-«محمد افشاری» برای طراحی پوستر نمایش «مثل خاری در انگشت»
3- «صالح تسبیحی» برای طراحی پوستر نمایش «این نوبت از کسان»
رتبه سوم:
«رضا باباجانی» برای طراحی پوستر نمایش «ضلع پنجم یک مربع».
رتبه دوم:
«بهراد جوانبخت» برای طراحی پوستر نمایش «باغ آلبالو».
رتبه اول:
«خیام مؤیدی» برای طراحی پوستر نمایش «من خدا را دوست دارم».
برگزیدگان مسابقه رادیو تئاتر
افکتور
تقدیر: «سعید نعمتیان» افکتور نمایشهای «جن بچه در حجله عریان» و «سِیر».
بازیگری زن
تقدیر: «نیایش بهمنیه» برای بازی در نمایش رادیویی«جن بچه در حجله عریان»
برگزیده: «نوشین حسنزاده» بازیگر نمایش رادیویی «امشب به وقت مگر نمی¬خواند این خروس».
بازیگری مرد
تقدیر: «مجید نوروزی» برای بازی در نمایش رادیویی «جن بچه در حجله عریان»
برگزیده:«نورالدین جوادیان» بازیگر نمایش رادیویی «امشب به وقت مگر نمی¬خواند این خروس».
تهیه کنندگی
تقدیر: «رضا داداشی» تهیه¬کننده نمایش رادیویی «خون آشام» از قزوین.
نمایشنامه نویسی
تقدیر: «پیام سعیدی» برای نگارش نمایشنامه رادیویی «سِیر»
برگزیده: «عمار خطی» برای نگارش نمایشنامه رادیویی «پست روی موج اف ام ردیف 109 مگا هرتز».
کارگردانی
تقدیر:«پیمان قریب پناه» کارگردان نمایش رادیویی «عکس اتفاق عزیز»
برگزیده: جناب آقای «رضا بهاروند» کارگردان نمایش رادیویی«جن بچه در حجله عریان».
برگزیدگان مسابقه تئاتر خیابانی
موسیقی
تقدیر: «نصیر دامنی» آهنگساز نمایش خیابانی «میارجلی» از ایرانشهر
بازیگری زن
تقدیر بازیگران خردسال:
1- «سعیده ذبیحی» برای بازی در نمایش خیابانی «انتظار عطر یوسف» از کرمانشاه.
2- «مریم کاظمی» برای بازی در نمایش خیابانی «کوچی دیگر» از فارسان.
بزرگسال:
تقدیر: «فاطمه مهدی آبادی» برای بازی در نمایش خیابانی «انتظار عطر یوسف»
برگزیده: «الهام ریاضت» بازیگر نمایش خیابانی «یک داستان کاملاً واقعی» از ملایر.
بازیگری مرد
تقدیر: «میثم سرآبادانی» برای بازی در نمایش خیابانی «املت با گوجه ایرانی» از تفرش
برگزیده: «مصطفی کولیوندی» بازیگر نمایش خیابانی «پرده خوانی شیرین و فرهاد مدل 92» از دهلران.
طرح و ایده
تقدیر: ج «سعید خیرالهی» برای طرح و ایده نمایش خیابانی «پرده خوانی شیرین و فرهاد مدل 92» از دهلران
برگزیده: «علی محمد رادمنش» برای طرح و ایده نمایش خیابانی «چوپان¬ها» از تهران.
کارگردانی
تقدیر: «علی محمدرادمنش» کارگردان نمایش خیابانی «چوپان¬ها» از تهران
برگزیده: «سعید خیرالهی» کارگردان نمایش خیابانی «پرده خوانی شیرین و فرهاد مدل 92» از تهران.
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