برگزیدگان بخش‌های مسابقه بین الملل، تازه‌های تئاتر ایران، نمایشنامه نویسی، مرور تئاتر ایران، پوستر، عکس، تئاتر خیابانی و رادیو تئاتر در حالی اعلام شد که در بخش تازه‌های تئاتر ایران هیات داوران برگزیده بازیگری زن، مرد و نمایشنامه نویسی نداشت.