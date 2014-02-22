کمیته اقتصاد مقاومتی در وزارت اقتصاد تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا عصر امروز در حاشیه پانزدهمین اجلاس کمیسیون همکاری های اقتصادی ایران و چین و در جمع خبرنگاران از تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: سیاست هایی ابلاغی مقام معظم رهبری سرلوحه فعالیت ها و برنامه های این وزارتخانه خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: راه نجات اقتصاد ایران از وابستگی به درآمدهای نفتی و آسیب پذیری از قیمت های بین المللی پیروی از رهنمودهای رهبری و سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی کارگروه یادشده را در این راستا تشکیل داده تا برنامه جامعی را برای تحقق این سیاست ها تدوین کند.