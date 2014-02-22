  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۳ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰:۵۲

کمیته اقتصاد مقاومتی در وزارت اقتصاد تشکیل شد

کمیته اقتصاد مقاومتی در وزارت اقتصاد تشکیل شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایجاد کمیته اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سرلوحه فعالیت های وزارت اقتصاد خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا عصر امروز در حاشیه پانزدهمین اجلاس کمیسیون همکاری های اقتصادی ایران و چین و در جمع خبرنگاران از تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: سیاست هایی ابلاغی مقام معظم رهبری سرلوحه فعالیت ها و برنامه های این وزارتخانه خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: راه نجات اقتصاد ایران از وابستگی به درآمدهای نفتی و آسیب پذیری از قیمت های بین المللی پیروی از رهنمودهای رهبری و سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی کارگروه یادشده را در این راستا تشکیل داده تا برنامه جامعی را برای تحقق این سیاست ها تدوین کند.

کد مطلب 2241731

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها