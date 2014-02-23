راه اندازی پلیس افتخاری جرایم سایبری/ برداشت غیرمجاز 49 درصد جرایم اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کمال هادیانفر در این باره اظهارداشت: سو استفاده مجرمان و باندهاي جرايم سازمان يافته موجب شده تا آنها همواره جلوتر از پليس حرکت کنند به گونه اي که اين پديده امروز به يک معضل بسيار بزرگ براي کشورها تبديل شده است.

وي اقدامات پيشگيرانه را يکي از اقدامات دولت ها براي مقابله با مجرمان عنوان كرد و افزود : تلاش هاي پيشگيرانه، اولويت نخست مقابله با جرايم فضاي مجازي محسوب مي شود که تحقق اين امر بدون مشاركت آحاد جامعه و همکاري پليس ساير کشورها امري غيرممکن است.

هاديانفر پيشگيري از جرم در فضاي مجازي را يکي از اهداف پليس فتا دانست و گفت: اين پليس تلاش کرده با اتخاذ تدابير پيشگيرانه در دو حوزه اجتماعي و وضعي موجب کاهش روند رشد جرايم در فضاي سايبري کشور شود.

رئیس پلیس جرایم سایبری اطلاع رساني و آگاه سازي عمومي با هدف ايجاد ايمني براي کاربران فضاي مجازي را از اقدامات مهم در حوزه پيشگيري اجتماعي برشمرد و ادامه داد: مجرمان با جامعه کوچکتري از افراد غير مطلع و آسيب پذير تحت عنوان هدف مواجه هستند.بنابراين افزايش سطح دانش تخصصي و امنيتي و اطلاع کاربران از شيوه هاي مقابله با شگردهاي مجرمانه موجب مي شود تعداد افرادي که به صورت بالقوه در معرض اين آسيب قرار دارند، کاهش يابد. از سوي ديگر احتمال موفقيت مجرمان نيز در ارتکاب جرم به همين نسبت کاهش مي يابد. با افزايش تعداد افراد آگاه، شناسايي مجرمان به سرعت انجام می شود.

هادیانفر افزود:در پيشگيري وضعي، تمرکز پليس فتا بر تغيير شرايط محيط هاي ارتکاب جرم است. در اين بخش، همکاري ساير سازمان هاي ذي ربط، تقويت سامانه هاي سازماني و تغيير در فرآيندهاي فني و عملياتي در کاهش امکان آسيب و نفوذ مجرمان به سيستم ها نقش بسزايي دارد.

وی ادامه داد: با توجه به تعداد افرادي که در سيستم هاي رايانه اي و پردازشي سازمان هاي بزرگ مانند بانک ها که داراي اطلاعات مهم هستند، اهميت حفظ و تقويت امنيت آنها با استفاده از روشهاي پيشگيري وضعي بسيار زياد است. در سال 2012، براساس گزارش هاي جهاني بيش از دو و نيم تريليون دلار در حوزه فناوري اطلاعات هزينه شده که بيش از يک و نيم تريليون دلار آن، صرفاً برای تامين امنيت فضاي سايبر بوده است. مجرمان از اين طريق توانستند 488 ميليون دلار درآمد از محل جرائم سايبري در دنيا کسب کنند.

رييس پليس فتا گفت: استفاده از رويکرد مشارکتي و چند نهادي در زمينه پيشگيري اجتماعي از اهميت بسزايي برخوردار است به گونه اي که غفلت در اين حوزه، هزينه هاي زيادي را در آينده به جامعه تحميل خواهد کرد. ، هزينه کردن و تخصيص منابع در حوزه پيشگيري موجب شده تا هزينه هاي ناشي از وقوع جرايم کاهش يافته و جبران شود. فعال تر شدن سازمان هاي اجتماعي و فرهنگي در کشور زمينه را براي توسعه کمي و کيفي خدمات پيشگيري از جرايم سايبري با رويکردهاي اجتماعي افزايش دهد که در اين زمينه نبايد از نقش مردم و سازمان هاي غير دولتي غافل شد. مشارکت دادن مردم در حوزه مسائل اجتماعي مي تواند زمينه ساز موفقيت هاي کشورها در پيشگيري از جرايم باشد.

هاديانفر با بيان اينکه مجرمان تلاش مي کنند جلوتر از پليس باشند،گفت: پليس فتا با اتخاذ تدابير پيشگيرانه، در روش هاي مقابله با جرم و مجهز بودن به علم روز عرصه را بر فعاليت مجرمان در فضاي مجازي تنگ كرده است و از سوي ديگر با شناسايي خلاء هاي موجود از وقوع جرايم پيشگيري کرده و راه هاي نفوذ آنان را مسدود مي كند .

برداشت غيرمجاز، بيش از 49 درصد جرايم سايبري كشور

رئیس پلیس جرایم سایبر اعلام کرد: در سال جاري برداشت غيرمجاز، 49.5 درصد از جرايم سايبري در کشور را به خود اختصاص مي دهد. سرقت اطلاعات کارت هاي بانکي از جمله شماره کارت، رمز دوم، کد cvv2 از طريق صفحات جعلي(فيشينگ)، "اسکمير" (کپي کردن غيرقانوني داده هاي کارت بانکي)، سوء استفاده از اعتماد افراد و دريافت کارت و رمز آن، روش هاي پيچيده مجرمان در فريب افراد و تکنيک هاي مهندسي اجتماعي از جمله شگردهاي مجرمان است که به برداشت غيرمجاز منجر مي شود.

وی افزود: سهل انگاري، بي توجهي به حفاظت از اطلاعات شخصي و اعتماد بي جا يا فريب افراد از علل موفقيت مجرمان محسوب مي شود.

هادیانفر به عدم آگاهي و رعايت نکات امنيتي شهروندان هنگام استفاده از کارت هاي بانکي، اينترنت بانک، فناوري هاي جديد بانکداري و تجارت الکترونيک اشاره کرد و افزود: بيش از 75 درصد برداشت هاي غيرمجاز به علت خطاي انساني و ناآشنايي کاربران به ابزارهاي جديد رخ مي دهد.

راه اندازي پليس افتخاري در پليس سايبري كشور

به گفته وی همراهي و همکاري مردم درقالب پليس افتخاري با پليس فتا يکي ازعوامل موثر درکاهش جرائم سايبري و برقراري امنيت در فضاي مجازي محسوب مي شود. همکاري، تعامل و ارتباط دو سويه اين پليس با شهروندان در کاهش چشمگير جرايم سايبري نقش بسزايي دارد؛ ارتقاء سطح مشارکت اجتماعي پليس با جامعه در پيشگيري از بروز جرايم يکي از شاخصه هاي اصلي جوامع پيشرفته محسوب مي شود.

هاديانفر در خاتمه خاطرنشان کرد: پليس فتا خود را سايه سار امنيت در فضاي مجازي کشور مي داند و بديهي است که اين امر بدون حضور و مشارکت مردم و کاربران عزيز غير ممکن است؛ نقش کاربران و جامعه در تامين امنيت در فضاي مجازي از اهميت ويژه اي برخوردار است.