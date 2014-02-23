سلبعلی کریمی در گفتگو با مهر درباره اخرین وضعیت تولید گاز طبیعی در مناطق مرکزی ایران، گفت: تا پایان اسفند ماه سال جاری مجموع تولید گاز طبیعی در این مناطق به 90 میلیارد مترمکعب می رسد.



مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اعلام اینکه سال آینده هم حجم تولید گاز در مناطق مرکزی در محدوده 90 میلیارد مترمکعب تثبیت خواهد شد، تصریح کرد: اگر برخی از فازهای گازی پارس جنوبی به مدار تولید متصل شوند، به نظر می‌رسد حجم تولید گاز نیز تغییر پیدا کند.



این مقام مسئول همچنین در خصوص آخرین وضعیت راه اندازی بخش بالادستی طرح ذخیره سازی گاز شوریجه خراسان هم توضیح داد: هم اکنون آماده سازی چاه ها به منظور تزریق گاز طبیعی در دستور کار قرار گرفته است.



کریمی با بیان اینکه مطابق با برنامه زمان بندی تعریف شده سال آینده بزرگترین طرح ذخیره سازی گاز طبیعی ایران و منطقه خاورمیانه در مدار بهره بردایر قرار خواهد گرفت، بیان کرد: برای زمستان سال آینده علاوه بر مخزن سراجه قم، طرح ذخیره‌سازی گاز در شوریجه خراسان هم به منظور تامین سوخت زمستانی راه‌اندازی خواهد شد.



به گزارش مهر، کل ظرفیت مخزن ذخیره‌سازی شوریجه 4.8 میلیارد متر مکعب است که در فاز اول 10 میلیون متر مکعب، در فاز دوم 20 میلیون متر مکعب و در فاز سوم 40 میلیون متر مکعب در روز گاز تزریق می‌شود.



با افتتاح نخستین مخزن ذخیره‌سازی گاز طبیعی در سراجه قم، در بین 33 کشور دارای این تکنولوژی ایران در جایگاه 19 جهان قرار گرفت و با اجرای سایر طرح‌ها تا پایان برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه به رتبه‌ برتر کشور‌های دارای تکنولوژی ذخیره‌سازی توسعه گاز طبیعی خواهد رسید.