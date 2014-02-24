به گزارش خبرنگار مهر، با وجودیکه کمتر از یک ماه به پایان سال جاری باقی مانده است، کمیته ملی المپیک مانند خیلی از نهادهای دیگر هنوز بخشی از بودجه مصوب امسال را دریافت نکرده و به همین دلیل مسئولان مربوطه در حال رایزنی و پیگیری هستند تا بتوانند به بخش باقی مانده از اعتبارات مصوب سال 93 دسترسی پیدا کنند.

با در نظر گرفتن بودجه ردیف اصلی و ردیف متفرقه، بودجه امسال کمیته ملی المپیک 42 میلیارد تومان بود که تا کنون رقمی حدود 25 میلیارد تومان آن پرداخت شده است اما بخش باقی مانده هنوز به حساب کمیته ملی المپیک واریز نشده است. در همین راستا مدیران کمیته ملی المپیک که یک ماه از روی کار آمدن آنها می‌گذرد، طی این مدت پیگیری‌های لازم را انجام داده‌اند تا بتوانند به بخش باقی مانده بودجه مصوب امسال دسترسی پیدا کنند.

آنها حتی رایزنی‌هایی را با معاونت برنامه ریزی و بودجه و البته دفتر ریاست جمهوری انجام داده‌اند تا در صورت امکان از مجموع 42 میلیارد تومان بودجه مصوب امسال صد در صد تخصیص را داشته باشند.

گفته می‌شود در همین راستا و به دنبال رایزنی‌های انجام شده، طی این هفته بخشی از بودجه باقی مانده کمیته ملی المپیک به حساب این کمیته واریز خواهد شد. مسئولان کمیته ملی المپیک در نظر دارند از این بودجه دریافتی برای کمک به فدراسیون‌ها به خصوص فدراسیون‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی استفاده کنند.