به غربی ها گفته شد قطعنامه ها غیر قابل اجرا است/ گلایه شدید ایران از برخی اعضای 1+5 در وین

به گزارش خبرگزاری مهر، نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: عراقچی معاون وزیر امور خارجه و عضو ارشد مذاکره کننده مهمان جلسه بود و وی گزارش مفصلی از دور اخیر مذاکرات تیم مذاکرات جمهوری اسلامی و 1+5 ارائه کرد.

وی افزود: در این جلسه عراقچی گفت هدف مذاکرات در این دور دستیابی به راه حل جامع بود. راه حل جامع که شامل ویژگی های اصلی باشد، این ویژگی ها عبارتند از اینکه، ادامه فعالیت هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی، لغو کلیه تحریم ها و عادی سازی پرونده هسته ای.

نقوی حسینی گفت: عضو ارشد تیم مذاکره کننده در ادامه بحث گفت که ما از ابتدای مذاکرات گفته بودیم که گام های مذاکره و اقدام از گام اول تا گام آخر باید ابتدای کار روشن باشد. در این دور از مذاکرات بر اساس همان توافق مذاکره ادامه یافت و بعد از ساعت ها مذاکره کارشناسی و دو نشست آقای ظریف و اشتون به نتایج مفیدی دست یافتیم.ابتدای مذاکره گلایه شدیدی نسبت به رفتارها و مواضع برخی اعضای 1+5 نسبت به توافق و مذاکره بود و بعد از آن سه موضوع مورد توجه و گفتگوی هیات ایرانی قرار گرفت.اول اینکه هیچ موضوعی خارج از توافق نباید طرح شود. دوم اینکه هیچ موضوعی غیر از موضوع هسته ای نباید مطرح شود و سوم اینکه قطعنامه ها غیر قابل اجرا هستند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: عراقچی در پایان گزارش گفت که در این دور از مذاکرات دستور جلسه آینده هم مورد موافقت طرفین قرار گرفت. در دور مذاکرات آینده چهار موضوع اصلی به بحث گذاشته خواهد شد:1- غنی سازی جمهوری اسلامی و کمیت و کیفیت آن2- تحریم ها و کاهش و رفع کامل تحریم ها3- آب سنگین اراک 4- همکاری صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ،همچنین جداول زمانبندی مذاکرات طی چهار ماه آینده یعنی تا آخر خرداد تنظیم شد و جلسات لازم پیش‌بینی شد. شش دور مذاکرات پیش بینی شده است.همچنین خانم اشتون اعلام کرد که در روزهای نوزدهم و بیستم اسفند به عنوان وزیر خارجه اتحادیه اروپا به ایران سفر خواهد کرد.

پس از توضیحات عراقچی، اعضای کمیسیون نظرات و دیدگاه های خود را بیان کردند.کریمی قدوسی، نوذر شفیعی، آقامحمدی، کوثری، فتح الله حسینی،بخشایش اردستانی، جلالی، کامران، حقیقت پور اظهارنظر کردند.

نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون گفت: عراقچی در پاسخ به سوالات و نقطه نظرات گفت لابی های متعددی بسیار فعال هستند تا جلوی اجرای توافق را بگیرند. رژیم اشغالگر قدس همه تلاش خود را به کار گرفتند تا راه حل نظامی علیه ایران دنبال شود و آمریکا و غرب را به سوی راه حل نظامی کشاند.

وی افزود: عراقچی گفت غنی سازی صفر که مورد نظر آمریکایی ها و صهیونیست ها بود به نتیجه نرسید و حق غنی سازی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شد و حضور با شکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن و هدایت ها و مواضع قاطع مقام معظم رهبری موثرترین عوامل بر موفقیت تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی است.

همچنین کمیسیون امنیت ملی هیاتی را به سوریه و لبنان در همین هفته اعزام خواهد کرد و هفته آینده نیز هیاتی به ریاست بروجردی و تعدادی از اعضای کمیسیون به کوبا و برخی کشورهای آمریکایی لاتین سفر خواهند کرد.