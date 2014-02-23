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۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۸:۰۰

ابوترابی‌فرد در جمع خبرنگاران؛

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در طرح‌ها و لوایح لحاظ می‌شود

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در طرح‌ها و لوایح لحاظ می‌شود

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به عزم و اراده مجلس برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در طرح ها و لوایح لحاظ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن ابوترابی‌فرد در حاشیه مراسم ختم حاج ابوالفضل حاجی‌حیدری در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که برنامه های مجلس شورای اسلامی برای عملیاتی کردن سیاست اقتصادی مقاومتی چیست، گفت: اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی در بیانات رهبر انقلاب در سیاست های کلی ابلاغی سال‌های گذشته ارائه شده و در سیاست های کلی ابلاغی این اصول به صورت مدون و با تبیین افق پیش‌رو و راهکارها مورد اشاره قرار گرفته است.

وی افزود: ما در برنامه پنج ساله پنجم توسعه با نگاه به همین اصول مصوباتی داشتیم و در بودجه سالانه شکل‌گیری صندوق توسعه ملی با همین نگاه بوده است.

ابوترابی‌فرد تاکید کرد: امیدواریم با خط مشی‌هایی که اعلام شده به صورت قانونمند و با عزم و اراده‌ای جدی برای تحقق این اهداف قدم برداریم.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون های تخصصی کارشان را آغاز کرده اند، گفت: انشاءالله در طرح ها و لوایح خصوصا در بودجه سالانه بتوانیم جهت‌گیری‌های صحیحی در این زمینه داشته باشیم.

کد مطلب 2242519

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