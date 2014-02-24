به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (10) قانون جامع حمایت از معلولاتن-مصوب 1383- تصویب کرد؛ میزان کمک هزینه(یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیر دولتی(روزانه و شبانه) بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان از محل اعتبارات مصوب سازمان یاد شده موضوع ردیف (131500) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تعیین می شود.
|
افراد مشمول
|
مراکز روزانه
|
مراکز شبانه روزی
|
نگهداری در خانواده
|
ارائه خدمات توانبخشی در منزل
|
حداقل مبلغ
|
حداکثر مبلغ
|
حداقل مبلغ
|
حداکثر مبلغ
|
حداقل مبلغ
|
حداکثر مبلغ
|
مبلغ
|
معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن
|
1550
|
1970
|
2800
|
3100
|
1680
|
1860
|
830
|
معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن فاقد سرپرست
|
-
|
-
|
4200
|
-
|
-
|
-
|
معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن با نیازهای خاص(ایدز، هپاتیت، MSو آلزایمر و ضایعه نخاعی)
|
-
|
-
|
4200
|
-
|
-
|
-
|
معلولان با اختلالات نافذ رشد (اتیسم)
|
2200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
این مصوبه مورخ 30/11/1392 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
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