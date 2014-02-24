به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (10) قانون جامع حمایت از معلولاتن-مصوب 1383- تصویب کرد؛ میزان کمک هزینه(یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیر دولتی(روزانه و شبانه) بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان از محل اعتبارات مصوب سازمان یاد شده موضوع ردیف (131500) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تعیین می شود.

افراد مشمول مراکز روزانه مراکز شبانه روزی نگهداری در خانواده ارائه خدمات توانبخشی در منزل حداقل مبلغ حداکثر مبلغ حداقل مبلغ حداکثر مبلغ حداقل مبلغ حداکثر مبلغ مبلغ معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن 1550 1970 2800 3100 1680 1860 830 معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن فاقد سرپرست - - 4200 - - - معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن با نیازهای خاص(ایدز، هپاتیت، MS و آلزایمر و ضایعه نخاعی) - - 4200 - - - معلولان با اختلالات نافذ رشد (اتیسم) 2200 - - - - -

این مصوبه مورخ 30/11/1392 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.





