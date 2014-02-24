به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "احمد محمد علی" سخنگوی نظامی ارتش مصر اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور طی عملیاتی 14 تروریست تکفیری را در شمال صحرای سیناء به قتل رساندند.

در این عملیات که در 3 روز اخیر (21 تا 23 فوریه) انجام شد 23 نفر از عناصر تکفیری بازداشت شدند. 15 خودروی و 3 دستگاه موتور سیکلت بدون پلاک متعلق به گروه های تروریستی نیز توسط نیروهای ارتش مصر منهدم شد.

سخنگوی نظامی ارتش مصر افزود: 24 مرکز متعلق به عناصر تروریستی در صحرای سیناء طی عملیات نیروهای ارتش به آتش کشیده شد. علاوه براین 11 انبار سلاح نیز منهدم شد.

خاطرنشان می شود گروه های افراطی و تکفیری پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر در ماه جولای تاکنون حملات خود را علیه مواضع ارتش و پلیس مصر به ویژه در صحرای سینا شدت بخشیده اند.