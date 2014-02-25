افزایش 15 درصدی صدور گذرنامه/ برگ عبور جایگزین گذرنامه هاي مفقودي

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار محمود صادقي در خصوص آمار صدور گذرنامه در سال جاري، اظهار داشت: امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته صدور گذرنامه، 15درصد افزايش داشته است. اين افزايش به دليل دو برابر شدن زائران عتبات عاليات در اربعين حسيني، سفر حج عمره و تعطيلات سال نو ميلادي نسبت به سال گذشته است. خوشبختانه توانستيم به موقع، گذرنامه هاي درخواستي را صادر کنيم.

رئيس پليس مهاجرت و گذرنامه در خصوص مسافران ايراني که در خارج از کشور اسناد هويتي خود را گم مي کنند يا از آنان سرقت مي شود، گفت: اين افراد مي توانند به کنسولگري ها و سفارتخانه هاي ايران در آن کشور، مراجعه کنند.

وی ادامه داد: اگر مدت اقامت مسافران در کشور مورد نظر طولاني باشد، سفارتخانه هاي ايران، براي آنان گذرنامه صادر مي کنند در غير اين صورت، براي مسافران برگ عبور صادر شده که مي توانند با آن، وارد کشور شوند؛.افراد پس از ورود به ايران، فقدان گذرنامه خود را اعلام و پليس مهاجرت و گذرنامه به آن رسيدگي و سپس طي فرآيند قانوني نسبت به صدور گذرنامه جديد اقدام مي کند.

صادقي به افرادي که فقدان گذرنامه خود را به پليس اعلام کرده اند اما در مراحل صدور مجدد، گذرنامه آنان پيدا مي شود،گفت: افراد پيدا شدن مدارک خود را پيش از خروج از کشور به ادارات گذرنامه استان ها، اعلام کنند چرا که گذرنامه هايي که با عنوان گمشده، در سيستم ثبت مي شوند، اعتبار ندارند.

وي خاطرنشان کرد: در صورت مفقود شدن ديگر اسناد هويتي افراد در خارج از کشور، سفارتخانه هاي ما به بانک ثبت احوال دسترسي دارند و پس از اثبات و احراز هويت، براي آنان گذرنامه يا برگ عبور صادر مي کنند.