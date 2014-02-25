چهارمین جشن جهانی نوروز در کابل برگزار می شود/ روحانی به افغانستان دعوت شد 

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشن جهانی نوروز قرار است 7 فرودین ماه سال 1393 در شهر کابل پایتخت افغانستان با حضور کشورهای صاحب جشن از جمله ایران ، افغانستان ، تاجیکستان و آذربایجان برگزار شود.



بر اساس این گزارش طبق روال امسال نیز از سوی دولت افغانستان از رئیس جمهور کشورمان برای حضور در این جشن دعوت به عمل آمده است.



جشن نوروز به عنوان باستانی‌ترین جشن تمدن بشری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است بر همین اساس نیز از سال 1389 سران کشورهایی که نوروز را جشن می‌گیرند گردهم می‌آیند و این آیین باستانی را گرامی می‌دارند.



نخستین دوره «جشن جهانی نوروز» در روز ۷ فروردین ۱۳۸۹ در تهران برگزار شد. در این جشن، رئیسان‌جمهور ایران، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و عراق؛ وزیر امور خارجهٔ جمهوری آذربایجان و معاون نخست‌وزیر ترکیه حضور داشتند. علاوه بر این سفیران کشورهای صاحب نوروز نیز در این همایش شرکت کردند.



دومین دورهٔ این جشن قرار بود در شیراز انجام شود که به دلیل مخالفتهایی انجام نشد و این دوره در ۷ فروردین ۱۳۹۰ در سعدآباد تهران برگزار شد. در این نشست مقر دبیرخانهٔ نوروز در تهران تشکیل شد و قرار شد سند جشن جهانی نوروز تا افتتاحیهٔ دورهٔ بعد آماده شود.

در این جشن رئیسان جمهور ایران، تاجیکستان، عراق، افغانستان، ارمنستان و ترکمنستان، معاون اول، رییس دفتر و مشاور ارشد رییس جمهور ایران، رییس مجلس پاکستان، معاون رییس جمهور زنگبار، معاونین نخست وزیران ترکیه و آذربایجان، وزرای خارجه لبنان و عمان، وزیر بهداشت، رفاه و خانواده هند، وزیر فرهنگ قرقیزستان، معاون رییس مجلس قزاقستان، دبیرکل سازمان اکو و سفریران ازبکستان و سنگاپور حضور داشتند.



به پیشنهاد امامعلی رحمان رییس‌جمهور تاجیکستان مراسم سومین جشن جهانی نوروز نیز در فروردین ۱۳۹۱ در این کشور برگزار شد.



کابل پایتخت افغانستان میزبان جشن جهانی نوروز ۱۳۹۳ است .



کاخ ریاست جمهوری افغانستان گزارش داده‌ که حامدکرزی از پیشرفت کار این پروژه دیدن کرده و عکس‌های از این پروژه را در صفحه فیس‌بوک خود منتشر کرده است.